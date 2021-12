Preisschock droht beim Anwohnerparken: So könnte man in Rostock rund 500 Euro sparen

Rostock

Parken in der Hansestadt könnte für Anwohner schon bald deutlich teurer werden. In mehreren Bundesländern haben die Landesregierungen den Kommunen bereits ermöglicht, die Gebühren für das Bewohnerparken nach eigenem Ermessen anzuheben. In MV steht diese Entscheidung noch aus, es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis auch Rostock erhöhen darf.

Angesichts der Verkehrspolitik der vergangenen Jahre ist davon auszugehen, dass diese Option dann auch gezogen würde. Den rund 6000 Inhabern eines Bewohnerparkausweises wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als zu zahlen. Doch zumindest bei der möglichen Einführung der höheren Gebühren ließe sich durch ein wenig Taktieren einmalig viel Geld sparen.

Anwohnerparken könnte in Rostock bis zu 300 Euro kosten

Bislang ist das Bewohnerparken pro Jahr auf 30,70 Euro gedeckelt. In mit Rostock vergleichbaren Städten in anderen Ländern wurden die Gebühren nach der Freigabe drastisch erhöht. In Baden-Württemberg etwa müssen die Anwohner in der Regel jetzt um die 300 Euro berappen – also fast zehn Mal so viel wie vorher.

Doch im Falle einer Erhöhung bleiben die bis dahin bereits gekauften Pappkarten, die man hinter die Windschutzscheibe legt, gültig. Es lohnt sich also, rechtzeitig vor der Gebührenerhöhung noch eine Genehmigung zum alten Preis zu kaufen.

Mit diesem Trick können Sie beim Anwohnerparken in Rostock sparen

Dabei ist das Timing entscheidend: Der neue Ausweis kann erst einen Monat vor Ablauf des alten beantragt werden. Bei der Laufzeit kann man zwischen einem halben Jahr, einem Jahr und zwei Jahren wählen. Wer also demnächst einen neuen Ausweis beantragen muss, sollte dies für sechs Monate tun. Denn bis eine mögliche Gebührenerhöhung vom Land ermöglicht und anschließend von der Rostocker Bürgerschaft beschlossen wird, dauert es sicher eine Weile.

Rechtzeitig vor dem Inkrafttreten sollte man dann wiederum eine Karte mit zwei Jahren Laufzeit beantragen. Die kostet jetzt noch rund 60 Euro. Sollte die Bürgerschaft tatsächlich eine Gebührenerhöhung auf 300 Euro pro Jahr beschließen, könnte man mit diesem Trick rund 540 Euro sparen.

Wann die Erhöhung des Anwohnerpark-Preises kommt ist unklar

Dabei ist zu beachten, dass der Antrag derzeit wegen Corona nur im Internet, per Email oder schriftlich gestellt werden kann. Die Bearbeitungszeit beträgt laut Mobilitätsamt derzeit mindestens 14 Tage. Nach OZ-Informationen könnte es aber ab Januar doppelt so lange dauern.

Ob und wann eine Erhöhung kommt, ist noch offen. Die alte Landesregierung hatte das Thema bereits auf dem Schirm, die Landtagswahl und die anschließende Neuverteilung der Ministerien hat aber den Autofahrern offenbar eine Gnadenfrist verschafft.

Der frühere Verkehrs- und heutige Innenminister Christian Pegel (SPD) hatte sich jedenfalls schon vor Monaten offen dafür gezeigt: „In Ballungsräumen gibt es viele Angebote, die es ermöglichen, auf einen privaten Pkw zu verzichten. Eine Änderung der Anwohnerparkgebühren könnte dazu einen Beitrag leisten.“

Rostocker CDU/UFR-Fraktion: „Erhöhung kaum nachvollziehbar“

Rostocks Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) wünscht sich zumindest, dass die Kommunen selbst über die Gebühren entscheiden dürfen: „Die räumliche, zeitliche und finanzielle Vergabe von Parkrechten gehört zum kommunalen Parkraummanagement.“ Über eine Erhöhung werde dann die Bürgerschaft diskutieren und entscheiden.

Der Vorsitzende der CDU/UFR-Fraktion, Daniel Peters, will da nicht mitziehen: „Vor dem Hintergrund, dass die Parkkarten keine Garantie für einen Parkplatz geben, wäre eine Erhöhung kaum nachvollziehbar.“ Eine Erhöhung – und auch nur eine geringfügige – sei nur vorstellbar, wenn die Einnahmen auch für die Sanierung und Schaffung von Parkflächen genutzt werden. „Davon scheinen wir in Rostock aber weit entfernt zu sein.“

Von Axel Büssem