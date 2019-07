Rostock

Heißhunger auf Erdbeeren und das mitten in der Nacht? Das Frühstück ist fertig, aber die Marmelade alle? Die Rostocker müssen in solchen kulinarischen Notfällen jetzt nicht mehr auf Ladenöffnungszeiten warten. Karls-Chef Robert Dahl testet in der Hansestadt den ersten Erdbeer-Automaten – vor dem Edeka-Markt auf der Holzhalbinsel. Am Dienstagvormittag soll das 15 000 Euro teure Gerät spätestens in Betrieb gehen. Dann können Leckermäulchen 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche die süßen Früchte sowie Erdbeermarmelade kaufen.

450 Verkaufsstände zwischen Flensburg und Leipzig Das Unternehmen Karls verkauft seine Erdbeeren nicht nur im Rövershäger Erlebnis-Dorf, sondern auch an rund 450 Verkaufsständen. Diese sind über die Bundesländer Mecklenburg Vorpommern, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Berlin verteilt, stehen außerdem auch noch in Leipzig. In Berlin gab es 1997 das erste Erdbeerhäuschen. Seit 2016 gibt es in der Hauptstadt sogar einen richtigen Karls-Laden, der in der Bölscherstraße 86 ein größeres Sortiment von Produkten, vorrangig aus den Manufakturen, anbietet.

Eines stellt Dahl aber klar: Die Automaten sind kein Ersatz für die 450 Häuschen, die nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern verteilt zwischen Flensburg und Leipzig stehen. „Unsere Verkäufer, egal ob der Schüler mit dem Ferienjob, der Student oder die Omi, haben oft schon viele Stammkunden, die sich auch über einen kleinen Schnack freuen – egal, ob in Berlin oder Warnemünde“, sagt Dahl. Und das soll auch so bleiben. „Wir kriegen relativ viel gutes Feedback zu unseren Verkäufern an den Ständen und glauben deshalb, dass es wichtig ist, diese zu erhalten“, sagt der Unternehmer.

Künftiger Standort könnten Bahnsteige sein

Der Automat auf der Holzhalbinsel ist der erste des Familienbetriebes und wird in diesem Jahr auch der einzige bleiben. Sollte das Gerät von den Kunden angenommen werden, könne er sich vorstellen, ab kommendem Jahr eine Handvoll davon einzusetzen. „Es geht dabei um die Standorte, an denen es sich nicht rechnet, einen Stand mit Personal hinzustellen – oder wo es aus brandschutztechnischen Gründen nicht möglich ist“, sagt Dahl. Er denke zum Beispiel an Bahnhöfe, wo es bisher für Reisende auf den Bahnsteigen nur Automaten mit Süßwaren oder Getränken gibt.

Frische Erdbeeren aus dem Automaten - und das rund um die Uhr. Das gibt es jetzt in Rostock auf der Holzhalbinsel. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Bei der Automaten-Premiere auf der Holzhalbinsel ginge es darum, zu testen, ob die Kunden das Angebot annehmen und auch mit der Handhabung klarkommen. „Die Bedienung erfolgt mit einem Touch-Display“, sagt Stefan Wegner, der bei Karls die Verkaufsstände und nun auch den ersten Automaten betreut. Kunden könnten sich mit einem Blick durch die Glasscheibe eines der insgesamt 48 Kilo-Körbchen aussuchen, die Nummer des Fachs eingeben und dann bezahlen oder noch Marmelade dazu kaufen.

Die Bezahlung funktioniere nur mit Münzen oder Scheinen, dafür aber auch mit Wechselgeld. „Wir haben Kartenzahlung mal an den Verkaufsständen getestet, aber tatsächlich waren es nur unter einem Prozent der Kunden, die das genutzt haben“, sagt Wegner.

Sobald der Bezahlvorgang abgeschlossen ist, setzt sich im Inneren des Automaten ein hydraulischer Lift in Bewegung, der das Erdbeerkörbchen ruckelfrei bis zum Ausgabeschacht befördert. Das so hinzukriegen, dass die Früchte keinen Schaden nehmen, sei nicht so leicht gewesen, weiß Wegner. „Normalerweise fallen die Sachen aus dem Automaten in das Ausgabefach. Das geht mit Erdbeeren und Marmeladengläsern ja aber auf keinen Fall.“

Die Entnahme der Früchte erfolgt dann über ein Fenster, das sich in der Mitte des Automaten öffnet. „Das ist so geschaltet, dass sich keiner die Hand oder die Finger quetscht, aber es schließt sich, sobald die Ware entnommen wurde“, erzählt Wegner. Durch technische Raffinessen sei es zudem unmöglich, dass sich erdbeerhungrige Kunden mehr als die bezahlte Ware herausnehmen können.

Testlauf mit „Malwina“ und „Florentina“

Ob alles am Ende so läuft, wie im Vorfeld gedacht, soll nun der Testlauf auf der Holzhalbinsel zeigen. Lena Guhl aus Rostock kam am Montag zufällig bei der Aufstellung des Automaten vorbei und sicherte sich gleich ein Kilogramm Früchte. „Ich finde das super, man ist unabhängig von Zeiten und die Bedienung scheint sehr einfach zu sein“, so die Bilanz der ersten Kundin.

Die Belieferung des Automaten erfolgt täglich mehrfach und frisch vom Feld. Dafür, dass die Erdbeeren und Marmelade auch bei Sonneneinstrahlung und Hitze ihre Qualität beibehalten, sorgt die eingebaute Temperaturregelung, die auf zehn Grad eingestellt ist. „Das Beste ist: Der Automat ist nie ausverkauft“, sagt Stefan Wegner. Ein eingebautes Modem zeige den Bestand in Echtzeit an, sodass immer frisch nachgefüllt werden könnte. Aktuell gibt es noch die Sorte „Malwina“. Kommende Woche beginnt aber die Ernte der Spätsorte „Florentina“.

„Das geht so sechs bis acht Wochen und diese Zeit wollen wir jetzt nutzen, um den Automaten mal richtig zu testen – ob er nicht kaputt geht, nicht kaputtgemacht wird und einfach mal Erfahrungen damit sammeln“, sagt Robert Dahl. Für das neue Gerät musste der bisherige Erdbeer-Verkaufsstand auf der Holzhalbinsel weichen. „Die Verkäuferin behält natürlich ihren Job und wird an anderen Standorten bereits erwartet. Denn so leicht ist es auch nicht, alle Stände mit Verkäufern zu besetzen“, sagt Dahl.

Claudia Labude-Gericke