Zwölf Frauen mit der Diagnose Krebs verwandeln sich im Rahmen eines Fotoprojektes in schillernde Versionen ihrer selbst. Verwandlung, um einen Moment wieder unbeschwert sein zu können. Am Donnerstag fand im Rostocker Lichtspieltheater Wundervoll die Premiere des Making-of-Filmes des Kunstprojektes „Lust auf Verwandlung“ statt.

Knallige Bilder und Momente der Stille

Das Projekt „Lust auf Verwandlung“ wurde bereits 2018 gestartet. Der Rostocker Kulturbotschafter Wolfgang Schmied schlug das Projekt nach Vorbild eines belgischen Filmes gleicher Machart vor. „Als ich den Film gesehen habe, war mir klar, das müssen wir hier machen“, sagt Jacqueline Boulanger, Vorsitzende des Vereins Gemeinsam mehr Mut. Da Boulanger gute Kontakte ins Volkstheater hat, lag es nahe, mit den Maskenbildnerinnen des Theaters zusammenzuarbeiten. Als Fotograf konnte der Rostocker Andreas Duerst gewonnen werden. Die entstanden Bilder wurden zuerst in der Kunsthalle Rostock ausgestellt. Inzwischen ist daraus sind daraus zwei identische Wanderausstellungen geworden – im Moment ist sie in der Krebsgesellschaft-MV am Vögenteich zu sehen.

Dass dies keine gewöhnliche Filmpremiere ist, das zeigt sich schon, als Jacqueline Boulanger nach einer kurzen Eröffnungsrede die Namen der vier verstorbenen Hauptprotagonistinnen verliest. Gefolgt von einem Moment der Stille. Der Film selbst zeichnet ein emotionales Bild der zwölf Frauen, ohne dabei jemals rührselig zu werden. Er kommt ohne Erzähler aus, nur die Frauen selbst kommen zu Wort und berichten eindrücklich von ihrem täglichen Umgang mit der Krankheit. Aber auch vom Spaß an dem Projekt.

Der Regisseur Andreas Duerst gibt jeder der zwölf Erkrankten genug Raum. Der Zuschauer begleitet die Frauen vom Aussuchen der Kleider über die Maske bis hin zu dem Moment, in dem sie sich selbst in ihrer Verkleidung zum ersten Mal im Spiegel sehen. Duerst gelingt es, Momente der völligen Losgelöstheit einzufangen. Das Spektrum der Reaktionen reicht von Erstaunen über pure Freude bis hin zum herzlichen Lachen. Die Frauen sehen sich plötzlich als edle Damen, Elfen, Rockabilly-Schönheiten oder gar als Pilot mit Bart.

In diesen Momenten wird dem Zuschauer klar, worum es bei diesem Projekt geht. Die Frauen können sich für einen Moment von ihrem Alltag lösen. Den Moment genießen, sie selbst sein und die Maskerade mit ihrer Persönlichkeit füllen. Der Film transportiert trotz des bedrückenden Themas eine positive Botschaft: Er zeigt, dass die Betroffen nicht alleine sind, er porträtiert den Lebenswillen der Frauen.

Neben drei anwesenden Darstellerinnen sind auch die Hinterbleibenden der vier Frauen gekommen, die ihrer Krankheit erlagen. Unter anderem die Mutter, die Schwester und die beiden Kinder von Mary Marquardt, ihr Bild ziert das Cover des Bildbandes, der im Rahmen dieses Projektes erschienen ist.

Konfrontation mit der Vergangenheit

Eine weitere Darstellerin ist die 57-jährige Carolyn Bell. Es sei „sehr komisch gewesen, an diese Zeit zurückzudenken“, berichtet Bell. Sie sah den Film zur Premiere zum ersten Mal. Er habe ihr sehr gut gefallen. Es sei sehr schön gewesen, noch einmal den Zusammenhalt in der Gruppe zu erleben, sagt sie. Schwierig wiederum sei es gewesen, sich noch einmal mit der Situation von vor drei Jahren konfrontiert zu sehen. „Ich hatte damit im Grunde schon abgeschlossen“, sagt sie. Inzwischen sei sie geheilt. „Eigentlich sagt man ja, erst nach fünf Jahren hat man Gewissheit – aber ich denke, es sieht gut aus“, sagt sie schmunzelnd. Inzwischen steht sie auch wieder fest im Leben, auch arbeiten gehe sie wieder.

Regisseur Andreas Duerst ist ebenfalls beeindruckt. „Ich habe das Material ja mehre 1000-mal auf Schnittmonitoren gesehen – aber es heute auf der großen Leinwand zu sehen, war überwältigend“, sagt Duerst. Es sei ein Prozess gewesen, er war immer Teil des Projektes und „gerade in den Interviews sind mir die Geschichten sehr nahe gegangen – es fasst einen sehr an“. Er habe gemerkt, dass das Projekt den Frauen mehr Selbstwertgefühl gegeben habe. Auch die Kontakte in der Gruppe seien ein Geschenk – man merke, dass man nicht allein ist.

Im Bildband zum Projekt findet sich ein QR-Code, mit dem sich der Film online ansehen lässt. Es sei auch geplant, den Film weiter auf der großen Leinwand zu zeigen. Genaue Termine dafür gibt es im Moment noch nicht. Zudem gibt es erste Pläne für eine Fernsehversion, verrät Duerst.

Von Sebastian Drewelow