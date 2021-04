Premiere in Greifswald: Zuschauer sitzen bei Wassertheater im „Aquarium“

Greifswald/Rostock

Es klingt wild, es klingt schrill, es klingt ausgefallen: Ein Wassertheater mit Musik und dem Projektnamen „Aquarium“, dargeboten von den „Baroque Bitches“ – einem Theaterkollektiv zweier Schauspielerinnen, die sich 2015 kurzerhand Neontüll und Barockperücke überstülpten, um Operngesang auf die Straße zu bringen.

„Wir wollten Operngesang auf die Straße bringen“

Doch hinter der schrillen neobarocken Fassade steckt weitaus mehr: Eine der Macherinnen ist Claudia Roick, die auch die Idee zum Wassertheater hatte. Die gebürtige Schwerinerin arbeitet deutschlandweit und grenzübergreifend als Schauspielerin, Sängerin, Schauspielcoach und Theaterautorin. Die 33-Jährige studierte an der Rostocker HMT und an der Academy of Music and Dance in Jerusalem, arbeitete unter anderem am Schweriner Staatstheater, mit dem Babelsberger Filmorchester und mit der Jerusalem Opera.

Auch in MV ist sie regelmäßiger Gast bei der Rostocker „Compagnie de Commédie“ sowie beim Vorpommerner Musiktheaterfestival „Opernale“. Mit ihrem ungewöhnlichen Theaterensemble „Baroque Bitches“ gewann die umtriebige Schwerinerin bereits 2018 beim Freisprung Theaterfestival in Rostock. Seit 2017 lebt Roick in Greifswald, wo sie seit 2019 das szenische Leseformat „Dahingestellt“ etabliert. 2021 wird auch ihr Stück „Alice im All“ in Greifswald zu sehen sein.

Mit Neontüll und Barockperücke

Dabei begann alles mit dem Musik- und Sprechtheaterkollektiv „Baroque Bitches“, das sie 2015 mit der Leipzigerin Nicole Tschaikin – ebenfalls studierte Sängerin – gründete. „Wir haben uns 2012 in Berlin kennengelernt und dort gemeinsam Straßentheatermusik gemacht, weil wir Geld brauchten“, verrät Roick und lacht. „Touristen waren genug da, also dachten wir, wir ziehen uns bunt an, um aufzufallen. Dann wird das schon.“

Die beiden behielten Recht: Mit Neontüll, Barockperücke und weiß geschminktem Gesicht kreierten die Künstlerinnen ihr schrilles Duo: Bloß nicht zu ernst und immer etwas „drüber“. Und es funktioniert. Die zwei Frauen performen auf Straßen, Booten, in Zügen und auf Brücken und sammeln immer mehr Fans. Sie treten auf Festivals auf und entwickeln eigene Shows, die sie unter anderem in Paris, München und Berlin aufführen.

Kunst an neuen Orten, um Hemmschwellen abzubauen

Was ihnen dabei besonders am Herzen liegt: „Wir wollen Kunst auf ungewöhnliche Art an neue Orte bringen, sodass jeder Zugang dazu hat und so Hemmschwellen abbauen“, sagt Roick. Dabei zeigen sich die beiden äußerst kreativ: Ob Theater, Festival, Flüchtlingscamp, Wohnungskonzert, Bar oder Badewanne. Bis heute suchen sie nach immer neuen Crossover-Abenteuern und besonderen Formen der Zusammenarbeit mit anderen Künstlern.

Das zeigt sich auch am aktuellen Projekt „Aquarium“, für das die beiden „Baroque Bitches“ weitere Künstler ins Boot geholt haben: Regie führt die Greifswalder Regisseurin Katja Klemt. Für die Musik ist Benjamin Saupe zuständig, den Roick und das Publikum bereits von der Opernale kennen. Denn auch musikalisch wird es experimentell: Das Spektrum reicht von barocken Zupfinstrumenten über Percussion (Georg Fischer) bis hin zu Synthesizer (Benjamin Saupe) und experimentellen Soundinstallationen (Phil Bondyé) rund ums Thema Wasser.

Experimente mit Wasser und Instrumenten

„Es sind viele Experimente mit Instrumenten geplant“, sagt Roick. „Gespielt wird unter anderem mit einem Waterphone, das mithilfe von Wasser eigenartige Klänge erzeugt“, erklärt die 33-Jährige. „Zudem überlegen wir, wie wir bestimmte Dinge nachbauen können, wie beispielsweise eine Glasharmonika, die sonst sehr teuer ist.“ Ziel sei es, ein Instrumentarium zu entwickeln, das das Wasser „erklingen“ lasse.

Der Titel des Wassertheaters „Aquarium“ beschreibt zugleich das Setting, das die Besucher in eine Unterwasserwelt entführt: Der Zuschauer wird selbst zum Bewohner des Aquariums. Er sitzt hinter der Scheibe, halb Fisch, halb Mensch, und sucht auf dem Grund des eigenen Meeres nach Antworten. „Wir sind wie Meerjungfrauen mit zwei Seelen in der Brust. Während die eine zur Menschwerdung strebt, verteidigt die andere ihre tierischen Wurzeln. Wollen wir eine tierisch oder menschlich geführte Weltordnung?“ – diesen und ähnlichen Fragen geht die Produktion nach.

Erforschung lebensfeindlicher Räume von Mensch und Tier

In der 90-minütigen Musiktheaterstückentwicklung geht es unter anderem um die Erforschung lebensfeindlicher Räume von Mensch und Tier, um das Suchen und Finden einer eigenen Stimme, um das Gestalten und Auflösen von Dualitäten, um theatrale und musikalische Experimente mit Wasser und um die Erschaffung eines futuristischen Musiktheaters mit Schauspiel, Gesang, Percussion, Loops, Synthesizern, barocken Zupfinstrumenten und Soundinstallationen.

„Wir wollten nicht immer nur die Geschichte der Baroque Bitches auf der Bühne erzählen, sondern etwas Neues machen“, erzählt Roick. „Dabei sind wir auf Nixen gekommen. Irgendwie hat uns der ganze Hype darum genervt. Also haben wir das Thema künstlerisch verarbeitet“, verrät sie und lacht. Roick hat nicht nur den Text zum Musiktheater geschrieben, sondern steht auch gemeinsam mit „Baroque Bitches“-Kollegin Nicole Tschaikin auf der Bühne. Und wie die genau aussehen wird, daran wird ebenfalls noch getüftelt.

Wasserverschmutzung durch Plastikmüll

„Momentan ist das Stück noch im Entstehungsprozess, das heißt, die Mitwirkenden wissen noch nicht genau, was am Ende passieren wird“, sagt Roick. Offen sei auch, ob es beispielsweise Wasserfontänen auf der Bühne geben werde.

„Ein wichtiger Aspekt ist aber auf jeden Fall das Thema Wasserverschmutzung durch Plastikmüll“, betont die 33-Jährige. Müllberge aus Plastik, die Mystik der Unterwasserwelt und die neonbunten Nixen, wie sie in Kinderbüchern zu finden sind – diese Gegensätze will Roick gemeinsam mit Regisseurin Katja Klimt in einer kunstvollen Nachbildung der Unterwasserwelt auf die Bühne bringen. Statt auf Nixenschwanz und Plexiglas setzen beide jedoch auf eher abstrakte Darstellungsmittel, die die Fantasie der Zuschauer anregen sollen.

Bewerbung beim Freisprungfestival

Gefördert wird das Wassermusiktheater mit 32 000 Euro vom Fond für Darstellende Künste (Take Action). Die Premiere ist am 25. September 2021 in der Greifswalder Straze geplant. „Wir bewerben uns mit dem Stück auch beim Freisprungfestival, das vom 14. bis 16. Oktober in der Bühne 602 stattfindet“, so Roick. „Es wäre toll, wenn es klappt. Ansonsten werden wir versuchen, etwas anderes zu organisieren, um das Wassertheater auch in Rostock zu zeigen.“

