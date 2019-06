Kröpelin

Keine Flaggen in Landesfarben, kein roter Teppich und auch keine Polizeieskorte, die am Flughafen wartet. Und doch hatte Rostock erneut royalen Besuch: Am Montag reiste Prinz Mohammed Amzari Bin Abas aus Malaysia nach Mecklenburg-Vorpommern, um vor Ort mit Geschäftsleuten in Kontakt zu treten.

„Es ist alles so sauber hier.“ Dies waren laut Frank Marco Günzel die Worte des Prinzen, als er das erste Mal deutschen Boden betrat. Günzel ist Inhaber und Geschäftsführer der Crystal Room Innovation Academy und hatte Amzari vor einigen Monaten nach Mecklenburg-Vorpommern eingeladen. Der Diplom-Ingenieur entwickelt Unternehmensstrategien und berät seit über 20 Jahren unter anderem Windkraft- und Raumfahrt-Unternehmen.

Zur Galerie Prinz Mohammed Amzari Bin Abas aus Malaysia ist zu Gast in Deutschland. In Kröpelin traf er auf einem Gut deutsche Geschäftsleute – und in Rostock setzte er sich ins Cockpit eines Flugzeuges.

Der Prinz ist in der Hauptstadt Kuala Lumpur gestartet und in Dubai zwischengelandet. Am Montagabend gegen 19.30 Uhr setzte der A380 mit dem royalen Passagier in Hamburg auf. Und gleich bei seinem ersten Termin am Dienstagvormittag saß er erneut in einem Flugzeug.

Flug ohne Absturz

„Ich bin nicht abgestürzt und habe einen perfekten Start und eine perfekte Landung hingelegt“, sagt der 39-Jährige über seinen Flugversuch im Simulator in Rostock (aus dem Englischen übersetzt). Hier lernte er neben dem Rostocker Flughafen Laage auch eine der gefährlichsten Landebahnen der Welt kennen – den Flughafen von Madeira.

Prinz ist selbst Geschäftsmann

Anlass für den Besuch sind allerdings geschäftliche Beziehungen und Kooperationen zwischen deutschen und malaysischen Firmen. Prinz Amzari, der fünf Geschwister hat, ist selbst Geschäftsmann. „So ein Prinz kommt ja nicht alle Tage, und man kann ja auch einmal über den Tellerrand hinausschauen“, sagt Udo Klingenberg, der den Besuch mit organisiert hat. „Amzari ist unsere Verbindungsperson dorthin und unsere Wunschliste an ihn ist lang.“

Frank Marco Günzel hat als Ingenieur unter anderem für die Nasa gearbeitet und kam im Laufe seiner Karriere in Kontakt mit Malaysia. „In Asien hat man immer direkten Zugang zu den wichtigen Leuten“, sagt er. Dort sei es viel einfacher, ein Projekt anzuschieben, weil die hierarchischen Strukturen im Hintergrund stünden.

Prinz will Länder und Menschen verbinden

Seiner Rolle und Verantwortung als Prinz ist sich Mohammed Amzari Bin Abas daher durchaus bewusst. „Ich bin stolz auf meine Kultur“, sagt er. „Meine Vorfahren haben dafür gekämpft. Ich will sie bewahren und in die nächste Generation mitnehmen.“ Er wünscht sich, dass er sein gutes Netzwerk dafür nutzen kann, die Wirtschaft in seinem Land voranzutreiben. „Mein Job ist es, Menschen miteinander zu verbinden“, sagt Amzari. „Die Möglichkeiten sind groß.“

Mit Deutschland ist nun der Startschuss dafür gefallen. „Wir haben die Mitglieder des Unternehmernetzwerks BNI (Business Network International) darüber informiert, dass der Prinz aus Malaysia kommt“, sagt Manuela Kuhlmann, die für die Pressearbeit zuständig ist. „Und wer Kontakte in die Region aufbauen will, der sollte herkommen.“

Schlafen in der Alpaka-Herde

Gut zehn Unternehmer haben diese Möglichkeit genutzt. Bei dem Geschäftstreffen auf dem idyllisch gelegenen Gut Klein Nienhagen nahe Kröpelin stellten sie dem Prinzen ihre Geschäftsmodelle in einem kurzen sogenannten Pitch vor. So auch Karen Löhnert von der Hamburger Firma Sleeperoo, die Schlafwürfel vermietet. Diese stehen an sehr außergewöhnlichen Orten und machen so etwa das Übernachten inmitten einer Alpaka-Herde möglich.

Die Unternehmerin möchte mit ihrer Firma expandieren. Zunächst nach Irland, Spanien und Israel – später gerne auch nach Malaysia. „Internationale Treffen sind immer gut“, sagt sie. „Und wer weiß, was draus wird.“

Reise nach Malaysia

Im Herbst ist eine Reise nach Malaysia geplant, die die Teilnehmer dafür nutzen können, ihre Kontakte zu vertiefen und konkrete Projekte zu entwickeln. Am Donnerstag reist der Prinz mit dem Organisatorenteam weiter nach Gelsenkirchen. Dort nehmen sie gemeinsam an einem Eliteseminar teil, auf dem unter anderem der amerikanische Bestsellerautor Tony Robbins und US-Rapper Pitbull sprechen werden.

Dana Frohbös