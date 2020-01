OZ-Telefonforum - Privatversicherte in MV: So gelingt der Wechsel in die gesetzliche Kasse

Eine Voraussetzung für den Wechsel ist, dass der Ehepartner gesetzlich versichert ist. Die Krankenkasse prüft dann individuell weitere Einkünfte. Drei Experten beantworteten im OZ-Telefonforum Fragen zu diesem Thema – und die Resonanz war enorm.