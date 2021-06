Prizeotel: Neues Hotel in Rostock eröffnet

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Eigentlich sollte das neue Prizeotel am Stadthafen schon im November 2020 öffnen. Wegen der Corona-Pandemie blieben die Türen jedoch verschlossen. Nach langen Lockdowns fiel jetzt endlich der Startschuss: Das neue Design-Hotel am Stadthafen feierte die symbolische Schlüsselübergabe bei einem Tag der offenen Tür. Eigentümer der Immobilie Harm Müller-Spreer und Hotel-Geschäftsführer Connor Ryterski freuen sich über den Neustart am Warnowufer. Einen Grund zur Freude hat auch das neue Team, das seit einem halben Jahr mit viel Geduld auf den Start gewartet hat. „Für diese Loyalität, bevor es überhaupt losgegangen ist, sind wir dankbar“, erklärt Ryterski.

Es war eine lange Zeit des Wartens, beginnt Michael Nemecek, Manager des neuen Prizeotels in Rostock. Nach vielen Vertragsverhandlungen, die Geschäftsführer Ryterski für den neuen Standort an der Warnow führte, machte die Corona-Pandemie die Neueröffnung unmöglich. Kurz vor dem eigentlichen Start hatte die Hotelkette ein komplettes Team zusammengestellt. „Wir sind stolz darauf, fast alle Mitarbeiter mit einem halben Jahr Verzögerung nun endlich beschäftigen zu können“, sagt Nemecek. Dafür habe das Hotel auch viel getan: Weihnachtsgeschenke, regelmäßige Updates und persönliche Gespräche hielten die Mitarbeiter bei Laune. Schließlich haben fast alle viel Geduld bewiesen und den Dienst aufgenommen– keine Selbstverständlichkeit in unsicheren Zeiten, wissen die Inhaber.

Die Hotelgruppe Prizeotel eröffnet damit ihr achtes Hotel. 111 Design-Zimmer stehen seit dem 1. Juni für Geschäfts- und Städtereisende zur Verfügung. „Es ist das erste Hotel in Mecklenburg-Vorpommern. Hier verbinden sich Stadt- und Strandurlaub“, so Ryterski, der sich bereits auf die Hanse Sail freut.

Das Besondere an diesem Projekt ist, dass es das erste Re-Branding eines Bestandshauses ist. Ehemalige Konferenzräume des Ibis-Hotels verwandelten sich in Gästezimmer mit Balkonen und Blick auf den Rostocker Stadthafen. Moderne Technik-Gadgets wie ein Self-Check-In-Terminal, induktive Ladestationen und Smart TVs stehen für ein innovatives Hotel. Auch das bunte Design und knallige Farben sollen frischen Wind an den Hotelstandort bringen.

Baupartner, Eigentümervertreter, Presse- und Geschäftskunden sowie interessierte Nachbarn fanden nun am Tag der offenen Tür zusammen, um gemeinsam auf den Neuzugang anzustoßen. Die Einstandstorte stammte sogar aus direkter Nachbarschaft: Für den Himbeer-Schokolade-Kuchen sorgte die Schokoladerie de Prie, die ihr Geschäft gleich gegenüber hat. „Es war ein schöner Tag unter Nachbarn und neuen Bekannten und ein perfekter Auftakt zur Eröffnung“, sagt Ryterski.

Von Lea-Marie Kenzler