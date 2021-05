Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Letzter Feinschliff am Warnowufer: Das neue Designhotel wartet auf seine ersten Gäste. Wo einmal das alte Ibis-Hotel zu finden war, wehen jetzt Flaggen mit der Aufschrift „Prizeotel“ im Wind. Michael Nemecek, Chief Operating Officer (CCO) der Hotelkette, strahlt vor Freude.

In den farbenfrohen Räumlichkeiten des neuen Hotels erzählt er über Prizeotel und den Neuzugang für Rostock. Eigentlich sollte das Hotel Ende 2020 eröffnen. Nun hoffen die Inhaber auf einen Startschuss Anfang Juni. „Unser Team ist bereit und wartet jeden Tag“, so der CCO.

Beste Lage zum niedrigen Preis

Das Konzept der Hotelkette ist eindeutig: extravagante Ausstattung zum niedrigen Preis. Damit bedient die Hotelkette nicht das Luxussegment der Hotellerie, sondern lockt mit günstigen Übernachtungen in bester Citylage. „Wir möchten Geschäftsreisende, Kurzzeittouristen und Städtereisende ansprechen“, erzählt Michael Nemecek.

Detail am Kopfende des Bettes im Hotelzimmer. Quelle: Martin Börner

Der erfahrene Hotelmanager komme gebürtig aus Österreich, habe in Hamburg und Frankfurt am Main gearbeitet und helfe nun dem Rostocker Hotel bei den letzten Vorbereitungen. Einmal, sagt Michael, habe er sogar Queen Elisabeth II. auf einem Bankett bedient – persönlich. „Ich sollte einen schwarzen Anzug tragen. Das habe ich nicht gemacht. Auch nicht für die Queen“, sagt der 31-Jährige und lächelt.

Design aus New York

Die Bezeichnung „Designhotel“ könne eigentlich jedes Hotel führen, erklärt der CCO. „Man braucht nur einen Designerstuhl und schon ist man dabei.“ Im Prizeotel ist das anders. Hier besteht das gesamte Konzept aus einem eigens für die Hotelkette angefertigten Design. Der New Yorker Designer und „Popstar der Designwelt“ Karim Rashid habe sich jedem Standort einzeln gewidmet.

Neues Hotel in Rostock 111 Zimmer hat das Prizeotel am Rostocker Stadthafen. Die meisten sind Doppelzimmer.59 Euro kostet eine Übernachtung ohne Frühstück. Die Preise variieren je nach Saison und Veranstaltung in der Hansestadt Rostock.15 Mitarbeiter werden am Rostocker Standort in Zukunft arbeiten. Das erste Prizeotel wurde in Bremen eröffnet. Weitere Standorte sind Hamburg, Erfurt und Hannover. Auch in Wien, Antwerpen, Münster, Düsseldorf und an weiteren Standorten sollen Hotels entstehen. Weitere Infos:www.prizeotel.com

In Rostock spiegele sich die Nähe zum Wasser in wellenförmigen und runden Formen wider. Auch das Farbkonzept ist einzigartig und schrill für jeden Standort: An der Warnow fiel die Wahl auf knallige Farben in orange, hellblau, violett und pink. Ein Highlight, so nennt es Michael, sind die Loungemöbel auf der Terrasse in Form von zwei Pobacken.

Designer-Möbel auf der Terrasse laden die Gäste zum Verweilen ein. Quelle: Martin Börner

Hotel ohne Mitarbeiter

Mitarbeiter im Prizeotel gebe es nicht. „Wir nennen unser Personal Teammitglieder“, erklärt Michael. Der Gründer von Prizeotel, Marko Nussbaum, prägte den entscheidenden Satz für die Unternehmens- und Personalkultur: „People before business“. Das heißt, die Mitarbeiter – hier Teammitglieder – stehen im Unternehmen an erster Stelle.

Wellen sind in ihrer Form immer wiederkehrend, auf dem Fußboden, den Vorhängen. Quelle: Martin Börner

Fühlen sie sich wohl, klappt auch der Rest. Bei jeder Neueröffnung dürfen die Teammitglieder aus anderen Standorten zur Probe übernachten. „Das war auch für Rostock vorgesehen“, sagt Michael. So können etwaige Makel entdeckt werden, bevor es richtig losgeht.

„Ich möchte endlich wieder Stress haben“

Wann es aber richtig losgeht, wisse auch im Prizeotel niemand so genau. Geplant sei eine große Eröffnung Anfang Juni. „Und dann so richtig“, freut sich Michael. Franziska Krumhaus arbeitet seit einige Jahren bei Prizeotel im Gästeservice. Die gebürtige Rostockerin habe zuletzt das City-Hotel in Hamburg betreut.

Jetzt habe ihr das Unternehmen ermöglicht, in ihre Heimatstadt an der Warnow zurückzukehren. Franzi sei das Gesicht des Hotels, der Teamcaptain. Sie manage den Empfang und halte auch während des Lockdowns den Kontakt zu den neuen Teammitgliedern. „Hoffentlich können wir bald loslegen. Alle warten darauf“, sagt die 39-Jährige. Sie wolle „endlich wieder Stress haben“. Dann fiele ihr das Arbeiten leichter.

„Ich schätze an meinem Arbeitgeber, dass ich hier so sein kann, wie ich wirklich bin.“ Franzi steht im schwarzen Shirt mit Logoprint hinter dem Tresen, hat rot gefärbtes Haar, Nasenpiercing und ein schönstes Willkommenslächeln. Am Hals blitzt ein Tattoo hervor. „Was in der klassischen Hotellerie undenkbar ist, ist hier vollkommen okay“, sagt sie. Die Hierarchien seien flach, nicht nur Teammitglieder, auch Gäste werden geduzt. Auch Michael verstelle sich nicht gern, weder für den Job noch für die Queen.

Schrille Farben auf 16 Quadratmetern

Die Zimmer im Prizeotel sind zweckmäßig und mit liebevollen Details versehen. Das schrille Farbkonzept und die wellenartigen Formen finden sich auch hier wieder. Viel Platz hat der Gast nicht. Wer hier eincheckt, möchte die Stadt erkunden, etwas erleben oder hat Geschäftstermine. Die Bar ist 24 Stunden geöffnet. Für Longdrinks und Cocktails jeder Couleur sei gesorgt.

Farbenfroh ist auch der Esszimmer gestaltet mit hellblauen Stühlen, orangefarbenden Tischen und lilafarbenden Wänden. Quelle: Martin Börner

Im großen Frühstücksraum steht eine Kaffeemaschine, die nahezu jede Barista-Kreation zubereiten kann, zur Verfügung. Rundherum bietet eine Terrasse einen weiten Ausblick auf den Stadthafen. Viele Zimmer haben einen Zugang zur Terrasse oder einen direkten Blick auf die Warnow.

Bargeldlos und digital

In Sachen Digitales hat das Prizeotel Vorbildfunktion. Alle Geldtransfers laufen hier bargeldlos ab. „Es sind alle Arten von Kartenzahlung, PayPal und ApplePay möglich“, so Michael. Nur Bares brauche man nicht. Der Check-in erfolge über eine eigens dafür programmierte App oder selbst am Tablet. So stehe nur noch ein Mitarbeiter am Empfang.

Schlüssel für die Hotelzimmer gebe es ebenfalls nicht. „An unserem ersten Standort in Bremen haben wir digitale Schließsysteme implementiert, da gab es die noch gar nicht“, berichtet Michael. Auf den Zimmern gibt es eine kabellose Handyladestation und einen smarten Fernseher mit Apple TV und Sky. Im gesamten Hotel sind die Gäste mit High-Speed-Internet versorgt.

Blick in den Flur mit einer wellenförmigen Lampe an der Decke. Quelle: Martin Börner

Teil der Radisson Hotel Group

15 Arbeitsplätze habe das Prizeotel in Rostock schon geschaffen. „Das Team steht. Wir warten nur noch auf den Start“, zeigt sich Michael zuversichtlich. 111 Zimmer habe das neue Hotel am Stadthafen zu bieten. Dass die Hotelkette noch so glimpflich durch die Corona-Pandemie kommt, liegt auch daran, dass sie von der Radisson Hotel Group aufgekauft wurde. „Wir sind froh darüber und haben so mehr Sicherheiten“, sagt Michael. Jetzt müsse nur noch die Pandemie aufhören.

Von Lea-Marie Kenzler