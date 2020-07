Rostock

Die Bauarbeiter müssen noch zu Fuß bis ins Dachgeschoss. Ab Ende des Jahres sollen die Gäste des neuen Prizotels am Stadthafen dann aber ihre Koffer nicht mehr schleppen, sondern bequem per Fahrstuhl ins Zimmer bringen können. Dafür wird aktuell schwer geschuftet. „Der Trockenbau ist fast durch, jetzt kommen Maler und Bodenleger“, sagt der Rostocker Architekt Paul Gerhard Maringer. Er begleitet den Umbau des alten Ibis Hotels für den neuen Anbieter, die Designhotelkette Prizeotel mit Sitz in Hamburg, die vor Kurzem von der Hotelgruppe Radisson übernommen wurde.

Die Hansestadt ist der erste Prizeotel-Standort an der Küste. „Damit können wir endlich Städtetourismus mit Strandurlaub verbinden. Wir freuen uns alle deshalb alle sehr auf die Eröffnung, die trotz Corona nie infrage stand“, sagt der Geschäftsführer der Gruppe, Connor Ryterski. Eine kleine Zeitverzögerung hätte es durch die Pandemie allerdings gegeben. „Wir haben zwar durchgängig weitergearbeitet, aber auf einmal waren nur noch die Hälfte der ausländischen Bauleute da“, so Architekt Maringer.

Konferenzräume werden zu Balkonzimmern

Eine weitere Premiere der Kette: Erstmals gibt es Zimmer mit Balkonen. Dafür wurde die alte Konferenz- und Büroebene umgebaut. Von der Terrasse aus, die für jedes Zimmer abgeteilt wird, blicken die Gäste über den gesamten Stadthafen. „Perfekt für die Hanse Sail – wenn sie denn nächstes Jahr hoffentlich stattfinden kann“, sagt Ryterski. Die Verkehrsgeräusche der Straße Am Strande sollen den Schlaf aber nicht stören: „Die Fenster sind schallisoliert“, erklärt Maringer.

Rund 16 Quadratmeter haben die künftigen Hotelzimmer, für deren Design der New Yorker-Stararchitekt Karim Rashid zuständig ist. Quelle: Thomas Mandt Fotografie

Noch zeigt nur ein Beispielraum, wie die insgesamt 111 Zimmer bald aussehen sollen. Für das Design ist der New Yorker Stararchitekten Karim Rashid zuständig, der viel mit Farben, Mustern und Spiegeln arbeitet. Um den Wiedererkennungswert zu erhöhen, sehen alle Zimmer an allen „Prizeotel“-Standorten gleich aus. „Sogar die Musik wird aus New York gestreamt“, gibt Connor Ryterski Einblicke ins Konzept.

In dem durchschnittlich 16 Quadratmeter großen Räumen sei alles drin, was Geschäftsreisende oder Städtetouristen brauchen. „Unsere Häuser gehören in die Kategorie Zwei Sterne Superior, aber unsere Matratzen für guten Schlaf kriegen vier Sterne“, sagt der Geschäftsführer. Fön, Fernseher, ausreichend Steckdosen und WLAN – den Gästen soll es trotz der geringeren Raumgröße an nichts mangeln.

Eröffnung für November geplant

Obwohl das Haus am Warnowufer nur im Bestand umgebaut wird, war einiges zu tun. „Es war schon in die Jahre gekommen, deshalb musste beispielsweise auch der Putz runter sowie die Elektrik, Sanitär und Lüftung komplett erneuert werden. Genau wie die Brandmeldetechnik“, bilanziert Paul Gerhard Maringer. Im Oktober war im Inneren mit den Abrissarbeiten begonnen worden – seit Februar läuft nun bereits der Umbau. Im Erdgeschoss ist eine große Lobbylounge mit Bar und Frühstücksraum geplant.

Ab September beginnt die Möblierung der Zimmer, auch die Außenwerbung muss noch angebracht werden. Derzeitiges Eröffnungsziel ist der Monat November. „Gäste können jetzt auch schon online buchen, aber bisher erst ab März 2021“, sagt der Geschäftsführer. Die Zimmer sollen dann ab 59 Euro pro Nacht kosten, Frühstück und Parkplatz kommen extra dazu. Dafür gebe es aber mehr als genügend Stellflächen in der Tiefgarage unter dem Gebäude.

Zehn neue Stellen für Menschen aus der Region

Statt eines eigenen Hoteldirektors setze die Kette auf sogenannte Teamkapitäne. Für Rostock sei bereits eine geeignete Kandidatin gefunden worden, die sich derzeit in Hamburg auf ihre neue Tätigkeit vorbereitet. Rund zehn neue Stellen sowie ein Ausbildungsplatz sollen im Hotel geschaffen und mit Menschen aus der Region besetzt werden.

Architekt Paul Gerhard Maringer und Prizeotel-Geschäftsführer Connor Ryterski auf der künftigen Frühstücksterrasse im Innenhof. Die Fassadenfarbe ist bereits neu. Quelle: Thomas Mandt

Geschäftsführer Connor Ryterski freut sich, dass es nach langen Verhandlungen gelungen sei, das Gebäude in Rostock als neuen Standort mieten zu können. Die Hansestadt passe perfekt für die Zielgruppe der Designkette, die Gäste im Alter von 9 bis 90 begeistert. Die Betreiber hoffen deshalb, dass die Gäste ab Ende des Jahres den Namen der ans Hotel grenzenden Straße „Kehrwieder“ ernst nehmen.

Von Claudia Labude-Gericke