Rostock

Von Warnemünde bis zur KTV, von der Stadtmitte bis nach Gehlsdorf – am Sonnabend, 2. Oktober, heulen in Rostock alle Sirenen. Erst ein Mal, dann 20 Minuten später erneut, bevor ein einminütiger Dauerton, der „Entwarnung“ bedeutet, den Abschluss bildet. Denn bei dem Alarm handelt es sich glücklicherweise nur um eine Übung und den Funktionstest für die 19 Sirenen im Stadtgebiet. Zweimal pro Jahr gibt es einen solchen Rostocker Warntag – am ersten Sonnabend im April sowie Oktober, jeweils 11 Uhr.

Die Hansestädter sollen aber nicht nur aufpassen, ob sie den Alarm hören. Sondern an diesen Tagen auch üben, wie sie sich im Ernstfall verhalten müssten: Also geschlossene und höher gelegene Räume aufsuchen, Türen und Fenster schließen und sich über die mögliche Gefahrenlage informieren – über die Internetseiten lokaler Medien, das Radio oder Warn-Apps, wie „Nina“ oder die „HRO-App“.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer Fragen zum Warntag hat, der kann sich am 2. Oktober zwischen 10.30 bis 12 Uhr an ein eigens geschaltetes Info-Telefon unter der Rufnummer 0381/44 11 11 wenden.

Hansestadt will Sirenen-Netz weiter verdichten

Weil es immer noch Gebiete in Rostock gibt, in denen die Sirenen – manchmal auch abhängig von der Wetterlage – schlechter zu hören sind, soll kommendes Jahr erneut in die Warntechnik investiert werden. „Wir werden auf jeden Fall in Gehlsdorf, Markgrafenheide, Gartenstadt und Brinckmansdorf nachrüsten“, sagt Michael Allwardt von der Rostocker Berufsfeuerwehr. Zwischen acht und zehn Sirenen sollen neu angeschafft werden. Rund 190 000 Euro könnten dafür aus der Stadtkasse fällig werden, wenn sich keine Förderprogramme finden.

Von CLG