Prognose von Rostocker Professor: So viele Coronavirus-Fälle wird es in MV geben

Rostock

Exakt 17 Corona-Fälle sind bisher in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen. Doch der Höhepunkt der Pandemie steht im Nordosten erst noch bevor, warnt Professor Emil Reisinger.

Der Wissenschaftliche Vorstand der Rostocker Uni-Medizin und Infektionsmediziner wagt nun erstmals eine Corona-Prognose für MV: Bis zu 11 000 Menschen im Land könnten sich nach Reisingers Schätzungen mit dem neuartigen Virus infizieren, bundesweit sogar mehr als eine halbe Million.

Höhepunkt erst in drei Monaten

Reisinger stützt seine Theorie auf Erfahrungen, die Ärzte im chinesischen Wuhan gesammelt haben. Dort war das Virus erstmals aufgetreten, die Stadt war bereits vor Wochen abgeriegelt worden. „Dort geht die Zahl der Neuinfektionen mittlerweile zurück. Es werden mehr gesunde Menschen aus dem Klinikum entlassen, als kranke neu aufgenommen werden“, so der Rostocker Experte. Es sei davon auszugehen, dass dort die Epidemie ihren Höhepunkt erreicht habe.

Wie gehen Sie mit dem Thema Coronavirus um?

Machen Sie mit bei unserer Umfrage und lesen Sie die OZ 14 Tage kostenlos

Von den rund elf Millionen Einwohnern im Großraum Wuhan hätten sich mehr als 80 000 mit dem Virus SARS-CoV-1 angesteckt – gerade mal 0,7 Prozent der Gesamtbevölkerung. Sollte sich das Virus in Deutschland und auch in Mecklenburg-Vorpommern ähnlich ausbreiten, sei mit rund 11 000 Infizierten in den kommenden drei Monaten zu rechnen. Reisinger: „Wir werden mit dem Virus noch ein Vierteljahr kräftig zu tun haben.“

Fachleute der Berliner Charité sagen unterdessen, dass sich rund 70 Prozent der Menschen in Deutschland mit dem Erreger anstecken werden. Das wären knapp 60 Millionen bundesweit.

Kommentar: Wir jetzt den kompletten Shutdown

Rostock sagt Großveranstaltungen ab

Unterdessen hat Rostock als erste Stadt im Land am Mittwoch alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern verboten, alle Veranstaltungen mit mehr als 200 Teilnehmern müssen genehmigt werden. „Mit den Maßnahmen hoffen wir einen rasanten Ausbruch der Krankheit zumindest zu verzögern“, so Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen.

Am Mittwoch fiel bereits das Konzert von Johannes Oerding in der Stadthalle aus, auch die Messe „Tier & Natur“ am Wochenende ist betroffen. Zudem sagt die Stadthalle die Pferdeshow „Cavalluna“ und „Lord of the Dance“ ab.

Mehr lesen: Diese Veranstaltungen in Stadthalle Rostock und Hansemesse fallen aus

Die Karten können zurückgegeben werden, derzeit wird nach Nachholterminen für alle Veranstaltungen gesucht. Der Tourismusverband MV verschob am Abend die für Mitte Mai geplante Tourismusmesse „German Travel Mart“ in Rostock. Zur Veranstaltung wurden 1000 Besucher aus 45 Ländern erwartet. Die Messe soll 2021 nachgeholt werden. Kinos, Theater und Diskotheken sind vorerst nicht betroffen.

Vereine in Bedrängnis

Für die Handballer des HC Empor, die Basketballer der Seawolves und auch den FC Hansa Rostock könnten die fehlenden Zuschauereinnahmen gefährlich werden. Das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim am kommenden Mittwoch wird zwar wegen des Coronavirus genauso verlegt wie die Partie am Sonntag gegen Zwickau und wie alle anderen Partien der 3. Fußball-Liga. Stand jetzt wird Hansa aber am 28. März gegen Magdeburg auf Fans im Ostseestadion verzichten müssen. Allein dadurch könnten dem Verein Einnahmen in Höhe von mehr als 250 000 Euro entgehen. Die beiden Spieltage, die jetzt verschoben wurden, sollen nach Ostern nachgeholt werden.

Auch den Basketballern der Seawolves drohen Geisterspiele, der Klub arbeitet an einem Plan B: „Wir warten auf ein Signal der Liga, planen aber Stand jetzt mit einem Geisterspiel in der Stadthalle“, so der sportliche Leiter der Rostock Seawolves, Jens Hakanowitz. Im schlimmsten Fall drohe der gesamten Liga ein vorzeitiges Saison-Ende: „Auch in Jena, Hagen und anderen Städten wurden Veranstaltungen abgesagt“, so Hakanowitz. Der Verein suche jetzt nach Möglichkeiten, Kosten zu minimieren. „Wir könnten Spiele zum Beispiel in unserer Trainingshalle austragen.“

Empor will mit Fans spielen

Die Handballer des HC Empor haben nur noch zwei Heimspiele – beide in der Ospa-Arena, beide mit „nur“ 750 Zuschauern. Vorstandschef Tobias Woitendorf sagt: „Wir wollen mit Zuschauern spielen, sind in Verhandlungen mit der Stadt.“ Denn: „Die Ausfälle würden auch uns hart treffen. Sponsoren und Zuschauer sind unsere wichtigsten Einnahmequellen.“

Schwesig wirbt um Verständnis

Landesgesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) sagt am Mittwoch im Landtag, dass die Regierung derzeit kein generelles Verbot von Veranstaltungen anordnen werde: „Wir schauen auf jeden Einzelfall.“ Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) forderte dazu auf, sich im Interesse der Risikogruppen, wie Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen, solidarisch zu zeigen und sich strikt an die Regeln zu halten. „Dazu gehört auch, zu akzeptieren, dass es die eine oder andere Einschränkung gibt.“

Mehr zum Thema:

Coronavirus: Wann müssen die ersten Schulen in MV schließen?

Abstrichzentrum für Corona in Greifswald startet: So laufen die Tests ab

Angst vor Coronavirus: So kontrollieren die Polen an der Grenze auf Usedom

Von Andreas Meyer