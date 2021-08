Rostock

Wer es bis hierhin noch verpasst hat, sollte auf der Hanse Sail vor allem eines: Mitsegeln! Passagiere ohne Fahrschein können nur spontan schauen, ob auf einem der vielen Traditionssegler noch ein Platz frei wird. Auf Nachfrage melden viele Anbieter, ausverkauft zu sein.

Eine Variante für sportliche Besucher, doch noch aufs Wasser zu kommen, ist das Erkunden der Hanse Sail vom Surfbrett aus. Beim Stand-Up-Paddeln ließe sich die Hanse Sail von der Warnow aus anschauen. Muss ein wunderschöner Anblick sein. Buchungen und Anfragen nehmen das DoYours Team (Mobilnummer: 0176/82257208 ), Stadtpaddeln Rostock (0176/62001132) oder Supremesurf (0381/33731180) entgegen.

Vom Sail-Gelände marschieren am Samstag um 12 Uhr die Maskottchen regionaler Unternehmen und Sportvereine in die Innenstadt. Und auch Musikbegeisterte und Partyfans kommen auf ihre Kosten: Für Folk-Rock-Pop, Shanty-Musik und Gypsy-Soul sorgen die Bands „Tramper“, „De Klaashahns“, „Saxlust“ und „Fishermans Wife“, die Mitten auf dem Sail-Gelände auftreten werden.

Highlight sind auch die Events am RostDock, der beliebten Open-Air-Bar an der Kaikante. Nach einem Frühschoppen am Sonnabend mit Swing-Musik, Shanty-Chor und Fischmarkt-Atmosphäre wird die Hochschule für Musik und Theater am Abend dort ein Konzert veranstalten.

Im Anschluss daran wird gefeiert, aber nicht mit lauter Musik. Bei einer Silent Disco nutzen die Teilnehmer Kopfhörer und tanzen zur Musik. Das schont Umwelt und Mitmenschen. Überhaupt ist das RostockDock eine Anlaufstelle für eine nachhaltige Stadt und upcycling Produkte aus regionalem Handwerk.

Von Lea-Marie Kenzler