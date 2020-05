Projekt liegt im Zeitplan – aber die Warnemünder Grundschule wird teurer

Ab 25. Mai soll ein eingeschränkter Einstieg in die Kita-Regelbetreuung erfolgen. Rostocks Oberbürgermeister Madsen hat sich auch für einen eingeschränkten Regelbetrieb an den Schulen von Mecklenburg-Vorpommern ausgesprochen – die Jahrgangsstufen der ersten bis zur sechsten Klasse sollen demnach wieder in gewohnter Größe unterrichtet werden. Die Pläne der Landesregierung sehen hingegen vor, dass Kinder der 1. bis 4. Klassen vom 25. Mai bis zum Beginn der Sommerferien an einem Vormittag pro Woche Präsenzunterricht mit anschließender Hortbetreuung erhalten. Regulären Schulunterricht soll es erst nach den Sommerferien wieder geben.