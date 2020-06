Projektentwickler stellt Bau-Ideen für Sternplatz in Toitenwinkel vor

Toitenwinkel

Neue Pläne für den ehemaligen Sky-Markt am „ Sternplatz“ in Toitenwinkel: Wie der Geschäftsführer der Projektmanagement Rostock GmbH (PMR), Alexander Gatzka, mitteilt, könnte an der Stelle ein fünfeinhalbgeschossiger Neubau entstehen. „Im Erdgeschoss sind Gewerbe-Einheiten denkbar, darüber ein Mix aus Pflegewohnungen, betreutes Wohnen und klassisches Wohnen“, sagte Gatzka im Gestaltungsbeirat der Hansestadt. Auch eine Kita sei vorstellbar und ein grüner Innenhof.

Problem: Für die benachbarte Eigentumsanlage müssen 119 Stellplätze gesichert werden, weil es hier Sondernutzungsrechte gibt. „Wir werden eine Lösung finden müssen, dass diese Stellplätze auch während der Bauzeit erhalten bleiben“, sagt Gatzka. Der Besitzer habe das ehemalige Sky-Markt-Gebäude vor 20 Jahren gekauft. „Das macht die Entwicklung an dieser Stelle extrem kompliziert.“

Grundstück soll wieder wirtschaftlichen Nutzen haben

Die Kaufhalle am Sternplatz steht leer, seitdem das neue Einkaufszentrum an der Dierkower Allee eröffnet hat. Zuletzt ist das Gebäude für Nachbarschaftsprojekte genutzt worden; es gab Kultur-Angebote und Flohmärkte. Mehrere Brände sorgten für eine Sperrung der Tiefgarage. „Wir wollen dem Grundstück wieder einen wirtschaftlichen Nutzen zuführen“, sagt Gatzka. Der aktuelle städtebauliche Missstand soll beseitigt, der Platz belebt und für die Toitenwinkler wieder erlebbar gemacht werden, so der Projektentwickler.

Im Gestaltungsbeirat stellte Gatzka verschiedene Varianten für eine mögliche Bebauung vor. „Wir sind noch in einer sehr frühen Phase und haben mehrere Gebäude-Modelle entwickelt.“ Das Gremium aus externen Experten überzeugte jedoch keiner der Entwürfe: „Die Lösung kann sein, kompakt zu bauen. Aber auch andere Lösungen sind möglich“, hieß es. Aus Sicht des Beirates müsse die gesamte Platz-Fläche entwickelt werden. „Das führt zu einer besseren Lösung und mehr Planungssicherheit.“

Beirat: Vier Geschosse sind das Maximum

Auch ist eine viergeschossige Bebauung das Höchste, was sich die Experten-Runde an dem Platz vorstellen kann. „Mehr Baumasse können Sie unterbringen, wenn Sie über den ehemaligen Sky-Markt hinaus denken und eine größere Lockerung schaffen“, sagte der Beirat zu Gatzka.

Der Rostocker Projektentwickler gab jedoch zu Bedenken, dass Eigentümer und Planer schon seit vier Jahren dabei sind, eine Lösung zu finden. „Wir können die Stellplätze nicht kündigen, das geht aus privatrechtlichen Gründen nicht“, so Gatzka. Die Experten wiesen diesen Einwand zurück. „Als Ausgangspunkt ist das ein zu pragmatischer Ansatz.“ Wichtiger sei es, das gesamte Quartier zu betrachten. „Was im Moment vorliegt, überzeugt nicht.“

Aus Sicht von Gatzka kommt es nun darauf an, dass das Rathaus hilft, das Stellplatz-Problem in den Griff zu bekommen. Laut Gestaltungsbeirat haben Rostocks Stadtplaner ihre Hilfe hier bereits zugesichert. Möglich sei zum Beispiel, das Gesamtkonzept in zwei, drei Abschnitte zu teilen.

