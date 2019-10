Exklusiver Talk: Prominente sprechen in Hohe Düne über die Wende und ihre Geschichten

Rostock

Spannende Diskussionen und ausgelassene Stimmung am Dienstagabend in der Yachthafenresidenz in Hohe Düne: Die Volksbanken und Raiffeisenbanken Mecklenburg-Vorpommern haben 600 Kunden ihrer acht Filialen im Nordosten eingeladen, um Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten zu verfolgen. Die Fernseh-Moderatorin Bettina Tietjen führte durch den Abend, bei dem es anlässlich des Mauerfall-Jubiläums hauptsächlich um die Wiedervereinigung ging.

Ex-Bundestagspräsident Thierse lobt Langsamkeit der Demokratie

„Als DDR-Bürger war man ja oft an der Ostsee und auch jetzt bin ich noch gern in Warnemünde – aber im Winter, wenn ich keinen Sonnenbrand bekomme“, sagte Wolfgang Thierse, der erste Gast des Abends, gut gelaunt. Der ehemalige Präsident des Deutschen Bundestages berichtete, wie er den Mauerfall erlebt hat und hob die Bedeutung der friedlichen Revolution hervor. Den Begriff „Wende“ möge er nicht, da dieser das Ereignis kleiner mache, als es gewesen ist.

Wolfgang Thierse über die Unzufriedenheit im Land

Thierse, der der ersten frei gewählten Volkskammer der DDR angehörte, erzählte unter anderem von seinen ersten Erfahrungen im Bundestag. „Ich habe gelernt, dass man auch die Zähne zusammenbeißen muss. In einer Demokratie geht es nur Schritt für Schritt voran. Alles läuft langsam. Aber das lobe ich. Nur wenn sie langsam ist, können sich möglichst viele daran beteiligen. Ein Diktator kann vieles schnell entscheiden.“

Bundesrepublik wurde nicht nur größer, sondern auch anders

Gemeinsam mit dem 75-Jährigen war auch Christian Hirte, Bundesbeauftragter für die Neuen Länder, auf der Bühne. „Ich muss heute immer noch erklären, dass 1990 nicht die alte Bundesrepublik einfach nur ein Stückchen größer geworden ist, sondern, dass sie ist anders geworden. Es sind Millionen Menschen hinzugekommen, die einen ganz anderen Hintergrund haben.“

Christian Hirte über den Abend des Mauerfalls und die Entwicklung im Osten

Auch wenn schon viel geschafft wurde, gebe es unter anderem im Westen ein paar Punkte, die man über den Osten schlicht nicht wisse – unter anderem die persönlichen Schicksale, die für einige der Mauerfall hatte. „Diese Brutalität, dass nach der Euphorie der Anfangszeit der Schock des wirtschaftlichen Zusammenbruchs erfolgte, führte unter anderem auch dazu, dass auch heute noch viele im Osten skeptischer sind, was gesellschaftliche Veränderungen angeht.“

Tatort-Gerichtsmediziner und echter Gefängnisarzt berichtet

Beim Talkabend ging es jedoch nicht nur politisch zu. Der Arzt, Schauspieler und Autor Joe Bausch berichtete über seien Rolle als Gerichtsmediziner im Kölner Tatort und seine Arbeit als richtiger Gefängnisarzt in der JVA Werl. „Ich hatte nie Vorurteile. Der Blinddarm eines Verbrechers ist nicht anders als der eines Friedensnobelpreisträgers“, erklärte er.

Joe Bausch über seine Arbeit als Arzt in der JVA

Als Fachmann habe er sich auch oft Änderungen an den Tatort-Drehbüchern gewünscht. „Ich möchte, dass wir so nah wie möglich an der Realität sind.“

Anja Hamann : Neue Herausforderungen sind wichtig

Mit ihm zusammen trat Anja Hamann vors das Publikum. Hamann wechselte Anfang des Jahres vom Polizeipräsidium zum Landeswasserschutzpolizeiamt und ist dort nun die Chefin. Auch sie ging zunächst auf die Wendezeit ein und berichtete von ihren Erfahrungen, als sie von Schleswig-Holstein nach Mecklenburg-Vorpommern wechselte. „Ich war einige Jahre in der Kriminalpolizeidirektion tätig und da war alles im Aufbau. So etwas hatte es zu DDR-Zeiten nicht gegeben. Da wurde so etwas wie ein Präventionsbereich aufgebaut.“

Anja Hamann über den Aufbau der Kriminalpolizei

Auch die Bekämpfung der Jugendkriminalität sei ein großes Thema gewesen. „Da konnte ich ein Konzept für das ganze Land entwickeln.“ Ihr neuer Job bei der Landeswasserschutzpolizei biete ihr die Möglichkeit, andere Facetten der Polizeiarbeit kennenzulernen. „Man muss sich immer wieder neue Herausforderungen suchen, um geistig gefordert zu werden.“ Hamann betont, dass sie zwar gerne am, jedoch nicht im Wasser ist.

Kristina Vogel berichtet emotional von ihrem Unfall

Zum Abschluss des Talks sorgte Kristina Vogel erst für großen Beifall und dann für gebannte Stille im Publikum. Die ehemals weltweit erfolgreiche Bahnradsportlerin berichtete von ihrem schweren Trainingsunfall im vergangenen Jahr. Seitdem ist die 28-Jährige querschnittsgelähmt. „Einer der Unfallhelfer hat mir meine Radschuhe ausgezogen. Ich habe gesehen, wie er mit den Schuhen in der Hand weglief, aber ich habe nicht gespürt, dass sie mir ausgezogen wurden“, erinnert sie sich.

„In diesem Moment wusste ich, mit dem Laufen wird das nichts mehr.“ Doch die 28-Jährige hat nicht aufgegeben. Am vergangenen Sonntag hat sie an einem zehn Kilometer langen Marathon teilgenommen. Dafür erntete sie zum Abschluss erneut Applaus von den 600 Bankkunden.

Kristina Vogel über ihren Umgang mit dem Schicksal

