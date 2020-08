Rostock/Erfurt

Clara Weiland macht seit 2018 in Erfurt eine Ausbildung zur Medienkauffrau und derzeit ein freiwilliges Praktikum bei der OSTSEE-ZEITUNG in Rostock. Was ihr dabei auffiel: Beide Städte haben mit etwa 210 000 fast gleich viele Einwohner. Und beide Städte haben für die 20-Jährige ihren eigenen Charme – allerdings unterscheiden sich die thüringische Landeshauptstadt und die Hansestadt doch erheblich. Für die OZ hat die Thüringerin verschiedene Aspekte verglichen.

Tourismus: Ostseebad oder Altstadt?

Beide Städte und ihr jeweiliges Umland sind bei Urlaubern sehr beliebt. Sowohl in und um Erfurt als auch in Rostock und Warnemünde stiegen zuletzt die Besucherzahlen. Die Tourismusmetropole Rostock überzeugt mit seiner Großstadt, Ostsee und der Rostocker Heide als Naherholungsgebiet. 2014 war die Hansestadt mit 1,9 Millionen Übernachtungen Spitzenreiter unter den Städten in MV.

Aber auch Thüringens Hauptstadt zählt jährlich fast eine Million Übernachtungen – und damit immerhin halb so viele wie Rostock mit seinen Ostseestränden. Ziele sind für viele die schönen Altstadtstraßen mit ihren zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten oder auch die bekannten Sehenswürdigkeiten, wie der Dom und die benachbarte Severikirche, die Krämerbrücke oder das Augustinerkloster. Daniel Baumbach, Pressesprecher von Erfurt, hebt besonders das mittelalterliche Erbe hervor: „In dieser Größenordnung gibt es keine Stadt in Thüringen, die so eine große mittelalterlich gestaltete Altstadt hat.“

Besonders zur Weihnachtszeit wird die Stadt gerne besucht, da Erfurts Weihnachtsmarkt laut vielen begeisterten Besuchern einer der schönsten Deutschlands ist. Rostock dagegen soll der größte Weihnachtsmarkt Norddeutschlands sein.

Landschaft: Iga-Park contra Ega-Park

Den landschaftlichen Reiz den Rostock biete sind das Meer und seine langen Sandstrände. Die 19-jährige Suhlerin Isabell Pauler kann das nur bestätigen: „Als ich in Rostock zu Besuch war, fand ich die Nähe zur Küste besonders toll.“ Das nur einige wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernte Warnemünde mit dem breiten Sandstrand ist ein beliebter Besucherhotspot.

Der Iga-Park im Stadtteil Schmarl bietet mit der Vielzahl an internationalen Gärten und Pfaden sein ganz eigenes Naturangebot. Auch Veranstaltungen, wie Open-Air-Festivals, finden hier öfters statt.

In Erfurt gibt es als Gegenstück den Ega-Park, einen sehr beliebten Freizeit- und Erholungspark. Er bietet das mit 6000 Quadratmeter größte ornamental bepflanzte Blumenbeet Europas. Daneben gibt es viele Abenteuerspielplätze, Terrassen und Wasserspiele.

Zoo: Axolotl oder Känguru?

Erfurt übertrifft nicht nur mit seinen Einwohnerzahlen knapp Rostock, sondern auch mit der Größe des Zoos. Er ist mit 63 Hektar Fläche der drittgrößte Deutschlands und der größte in Thüringen. Rostocks Zoo mit seinem Darwineum ist mit 56 Hektar immerhin der größte an der Ostseeküste. Hier hat unter anderem das seltene Axolotl, das Organe und Gliedmaßen nachwachsen lassen kann, sein zu Hause.

Der britische Zooexperte Anthony Sheridan betont: „Zusätzliche Punkte gibt es für Artenschutzprojekte, die Zwergflusspferdanlage und das liebevoll eingerichtete Hausmaus-Haus.“ Erfurt begeistert dafür mit mehreren begehbaren Streichelzoos, wie dem Känguruland. Besonders gelobt wurde der Zoo für seinen Bauernhof, in dem viele bedrohte Nutztierrassen gehalten werden.

Musiker: Clueso und Marteria

Beide Städte haben auch schon mittlerweile deutschlandweit bekannte Sänger hervorgebracht. Erfurt den Singer/Songwriter Clueso, der sich schon deswegen immer wieder auf seine Heimatstadt freut, weil man ihn dort noch Thomas und nicht Clueso nennt, wie er einmal sagte.

Rostock ist Heimat des nicht weniger angesagten Rappers Marteria, dessen Songs im Radio rauf und runter laufen – darunter natürlich die Ode an seine Heimatstadt: „Mein Rostock“.

Berühmteste Söhne: Reichart contra Blücher

Der Begründer des modernen Erwerbsgartenbaus, Christian Reichart (1685-1775), ist gebürtiger Erfurter. Durch ihn machte sich Erfurt einen Namen als Blumenstadt. Ein Denkmal von ihm steht in der Nähe des Luisenparks.

Durch die Schlacht bei Waterloo wurde Generalfeldmarschall Gebhard Leberecht von Blücher (1742-1819) bekannt, er siegte hier gegen Napoleon. Geboren wurde er in Rostock. Deshalb steht auch ein Bronzedenkmal von ihm auf dem Universitätsplatz.

Universität: Brahe und Riese

Auch als Universitätsstädte sind Rostock und Erfurt sehr beliebt. Rostocks Uni wurde 1419 gegründet und ist damit die älteste im Ostseeraum. Hier kann man an neun Fakultäten einen von 170 Studiengängen belegen. Zu den bekanntesten Studenten zählt der dänische Astronom Tycho Brahe (1546-1601), der in Rostock in einem Duell seine Nase verlor und daher eine goldene Prothese trug. Aktuell sind rund 13000 Studenten an der Uni eingeschrieben.

Gleich zwei Päpste waren an der Gründung der Uni Erfurt beteiligt, die für 1392 belegt ist. Damit ist sie ganz offiziell die älteste Hochschule Deutschlands. Einer der berühmtesten Lehrer war der Mathematiker Adam Riese (1492-1559), der in Erfurt vier Jahre lang eine Rechenschule leitete. 2020 sind es fast 6000 Personen, die hier an der Uni studieren.

Sportgrößen: Hier Eishalle, da Radsport

Wenn es um sportliche Aktivitäten geht, dann hat Rostock das größere Angebot an Wassersportarten, vom Rudern bis zum Turmspringen. Im Fußball sind beide Städte auch schon gegeneinander angetreten, Hansa Rostock gewann nach der Wiedervereinigung sieben der insgesamt 14 Drittliga-Duelle, Rot-Weiß Erfurt drei.

In Erfurt wird Eissport sehr groß geschrieben. Eine der erfolgreichsten Eisschnellläuferinnen überhaupt, Gunda Niemann-Stirnemann, trainierte hier. Nach ihr wurde sogar eine Erfurter Eissporthalle benannt. Auch in der Hansestadt sind zahlreiche erfolgreiche Sportler zu Hause. André Greipel ist für seine Erfolge im Radsport bekannt. Dabei lernte er auch Thüringen gut kennen: 2002 gewann er die Thüringen-Rundfahrt.

Fazit

„Jetzt im Sommer punktet Rostock für mich mit seinem maritimen Flair“, resümiert OZ-Praktikantin Clara Weiland. „Im Strandkorb sitzen oder in der Ostsee baden – das geht in Erfurt nicht.“ Allerdings könne es am Strand auch ziemlich voll werden, das trübe das sommerliche Vergnügen, findet die 20-Jährige, die vor ihrem Praktikum schon zweimal in Warnemünde Urlaub gemacht hatte.

„ Erfurt überzeugt mich hingegen mit seiner wunderschönen Altstadt, die besonders zur Zeit des Weihnachtsmarkts zur Geltung kommt“, meint Weiland. Man könnte es also so zusammenfassen: „ Rostock ist für mich die schönere Stadt im Sommer, im Winter bin ich dafür lieber in meiner Heimat Erfurt.“

Von Clara Weiland