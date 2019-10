Protein-Drinks- Power oder leere Versprechungen?

Rostock

Eiweißshakes, Fitnessbrot, Aminosäuren-Presslinge… der Wunsch vieler Menschen, sich gesund zu ernähren, inspiriert die Werbewirtschaft zu immer neuen Super-Produkten, die Protein-Kraft der Extraklasse versprechen. Heike Goetz, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale MV, beobachtet das mit großer Verwunderung. Ihr Rat: Wer solcherlei Produkte kauft, der sollte genau nachlesen, was sie wirklich enthalten.

Kunden in die Irre geführt

Besonders erstaunlich findet die Frau, dass gerade solche Lebensmittel beworben werden, die ohnehin von Natur aus schon sehr eiweißhaltig sind. Ihr Favorit: Sogenannte „High-Protein-Quarks“, die sich rühmen, neun Prozent Protein zu enthalten – und die von jedem handelsüblichen Magerquark mit etwa zwölf Prozent getoppt werden. Nicht selten seien die Vorderseiten der Produkte für den Kunden irreführend. Heike Goetz greift zu einem Eiweißgetränk mit der groß gedruckten Aufschrift „30 Gramm Protein“, dreht die Flasche um und betrachtet die klein gedruckte Nährwerttabelle. Fazit: Die Grammangabe bezieht sich nicht, wie sonst üblich, auf 100 Gramm, sondern auf die Gesamtmenge in der Verpackung. Aus dem tollen und entsprechend etwas teureren „Protein-Drink“ wird schnell eine ganz normale Schokomilch mit ein bisschen Molkenpulver.

Der Körper benötigt kein Übermaß an Eiweiß

Ihre Erfahrung: „Viele junge Leute und zunehmend auch Erwachsene glauben, je mehr Eiweiß sie zu sich nehmen, desto besser. Aber es ergibt keinen Sinn, mehr davon zu sich zu nehmen als der Körper braucht.“ Und das ist gar nicht so viel. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ( DGE) nennt als Faustregel für einen gesunden Erwachsenen bis zum Alter von 65 Jahren 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Heike Goetz rechnet vor: „Das wären bei mir mit etwa 55 Kilo gerade mal 44 Gramm. Wenn ich zwei Glas Milch am Tag trinke, mal Fleisch, mal Fisch… das läppert sich ganz schnell zusammen.“

Übergewichtige sollten rechnen

Wobei sie betont, dass Übergewichtige keineswegs mehr Protein zu sich nehmen sollten, sondern dass sich die Berechnung auf das Normalgewicht entsprechend der Körpergröße bezieht. Für Sportler, die Muskeln aufbauen wollen, sei es sicherlich sinnvoll, nach dem Training eine proteinreiche Mahlzeit zu sich zu nehmen. „Aber das ist kein Hexenwerk. Das funktioniert auch mit Reis und Hühnchen, mit Nudeln und einer schönen milchhaltigen Sauce.“

0,8 Gramm Eiweiß pro Kilo Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ( DGE) empfiehlt für einen gesunden Erwachsenen bis zum Alter von 65 Jahren 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Dabei geht sie vom Normalgewicht aus und nicht davon, was der Mensch tatsächlich auf die Waage bringt. Bei einer Körpergröße von 1,70 Metern also von 63 Kilogramm Gewicht, was wiederum eine sinnvolle Eiweißaufnahme von gut 50 Gramm Protein pro Tag bedeutet. Das gelte auch für Breitensportler, die vier- bis fünfmal pro Woche je 30 Minuten bei mittlerer Intensität aktiv sind. Lediglich für Leistungssportler empfiehlt die DGE je nach Sportart und Trainings- oder Wettkampfphase individuelle Beratung und Betreuung.

Immerhin gehen sowohl die Weltgesundheitsorganisation als auch die DGE davon aus, dass es dem gesunden Erwachsenen nicht schadet, wenn er mehr Eiweiß zu sich nimmt, als der Körper braucht – vorausgesetzt, er trinkt genug. Hintergrund: Was zu viel ist, muss von den Nieren abgebaut und dann ausgeschieden werden – und dafür braucht der Körper Wasser. Zugleich gebe es allerdings Hinweise, dass Kinder, die schon als Säuglinge und auch während der Schwangerschaft mit zuviel Proteinen versorgt wurden, eher zu Übergewicht neigen als andere.

Axel Pudimat, Vorstandsmitglied des Apothekenverbandes MV, betrachtet die Protein-Power-Mode mit sehr gemischten Gefühlen. Seine Überzeugung: „Die Grenze zwischen dem, was noch sinnvoll ist, und dem, was über das Ziel hinaus geht, ist nur ein sehr schmaler Grat.“ Wobei in den Apotheken im Land ohnehin nur wenige Eiweißpräparate verkauft werden. Und die seien in der Regel als Aufbaukost für Patienten nach einer Operation, für Menschen mit Schluckbeschwerden und anderen medizinischen Problemen gedacht.

