Rostock

Am Werftdreieck plant die Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro ein fast autofreies neues Wohnviertel. Diesen Ansatz begrüßen auch die Mitglieder des Radentscheides Rostock. Was die Aktivisten allerdings stört, ist die geplante Verkehrsführung um das Quartier herum. „Dass dieses autoarme Wohnviertel von mehreren vier- bis sechsspurigen Straßen umgeben werden soll, ist völlig aus der Zeit gefallen“, kritisiert Marie Heidenreich, Sprecherin des Radentscheides. Die derzeitigen Planungen würden keine Möglichkeit vorsehen, das Quartier zu verlassen oder zu erreichen, ohne eine mindestens vierspurige Straße mit Auspuffgasen, Lärm und Gefahrenpotenzial überqueren zu müssen. „Besonders für Kinder ist das keine schöne Situation“, so Heidenreich.

„Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten“

Der geplante Ausbau befördere eine autogerechte Stadt – und keine fahrradfreundliche Kommune, wie sie Rostock sein will. Am Sonntag haben Vertreter des Radentscheides, von Greenpeace sowie von der Rostocker Gruppe des Verkehrsclubs Deutschland deshalb eine kurze Protest-Aktion veranstaltet und die Straße – nach vorheriger Genehmigung – in der Mittagszeit vorübergehend gesperrt.

Mit einem Banner verdeutlichten die Demo-Teilnehmer die beabsichtigte Breite des Straßenausbaus, dessen Dimensionen den Radfahrern viel zu groß sind. Allein die Fahrbahn der Werftstraße solle nämlich 19,5 Meter messen. „Wo sich jetzt Wiese, Gebüsch und Bäume befinden, soll eine riesige Fläche zubetoniert werden. Das erinnert an Verkehrsplanung aus den 60er Jahren“, so Marie Heidenreich. „Für eine lebenswerte Stadt braucht es Gestaltungswillen, der fehlt hier aber allen Beteiligten“, ergänzt Malte Brockmann, Verkehrsexperte des Radentscheides.

Engagieren sich gegen den Ausbau der Straßen am Werftdreieck (v. l.): Sophia Rabien von Greenpeace, Marie Heidenreich und Florian Börgel vom Radentscheid trifft letzte Vorbereitung und sprüht auf das Banner einen Slogan auf. Neben ihr ist Marie Heidenreich. Quelle: Martin Börner

Stadt und Wiro würden den notwendigen Ausbau mit Prognosen begründen, die eine Verdopplung des Verkehrs in der Werftstraße vorhersagen. Für Sophia Rabien von Greenpeace ist das kein Wunder – und wird sich mit den Planungen auch nicht verbessern. „Mehr und breitere Straßen führen zu immer mehr Verkehr und Stau. Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten“, ist sie überzeugt. Jede Fahrspur mehr sei deshalb eine zu viel.

„Und es ist fast perfide, ein gut geplantes autofreies Viertel so mit Verkehr einzukesseln“, sagt Marie Heidenreich. Das Vorhaben am Werftdreieck sei eine einmalige Chance, schon jetzt bestehende Verkehrsprobleme zu lösen. „Und zwar im Sinne einer radfahrerfreundlichen Stadt. Immerhin gibt es dazu einen Bürgerschaftsbeschluss, doch die Handlungen sprechen leider eine andere Sprache“, kritisiert die Sprecherin.

Der Radentscheid hat seine Ansichten in einem Brief an Oberbürgermeister, Umweltsenator und den Leiter des Mobilitätsamtes geschickt und wartet jetzt auf Antwort.

Von Claudia Labude-Gericke