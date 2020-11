Neubrandenburg/Rostock/Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern haben am Montagabend Hunderte Menschen gegen die nach ihrer Auffassung unverhältnismäßigen Einschränkungen in der Corona-Pandemie protestiert. Wie Polizeisprecher in Rostock und Neubrandenburg mitteilten, gab es mit 370 die meisten Teilnehmer in Neubrandenburg. In Sprechchören wurde unter anderem „Maskenpflicht ist Tyrannei“ gerufen. Man wolle zeigen, dass die Einschränkungen vielen Menschen deutlich zu weit gingen, man aber nicht einer Partei eine Plattform bieten werde, sagten mehrere Sprecher.

In Rostock und Schwerin nahmen an Protesten jeweils rund 200 Menschen teil. Hier stand „Coronagesetze dürfen Grundrechte nicht aushebeln“ auf einem Transparent. Weitere Proteste gab es in Wismar, Ludwigslust, Waren und Stralsund. Damit lag die Zahl der Teilnehmer ähnlich hoch wie im Mai 2020 im Zuge der ersten Corona-Infektionswelle. Nach Angaben der Polizei gab es keine nennenswerten Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz oder andere gesetzliche Auflagen. Gegenaktionen linker Gruppierungen, wie im Frühjahr, gab es nicht.

„Querdenker“ Schiffmann gestoppt

Wegen der strengen Corona-Einschränkungen stoppte die Polizei den Arzt Bodo Schiffmann auf dem Weg zu der Kundgebung in Neubrandenburg. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde der bekannte „Querdenker“ mit Begleitern in einem Bus an der Bundesstraße 96 bei Neustrelitz angehalten. Im Nordosten sei die Einreise von Tagestouristen untersagt und Schiffmann habe keine Genehmigung gehabt, hieß es. Der Mediziner müsse wieder ausreisen. Medienberichten zufolge wollte er bei dem Protest in Neubrandenburg als Redner auftreten.

Schiffmann, HNO-Arzt aus Baden-Württemberg, will nach Angaben der Organisatoren der Bewegung in Neubrandenburg rechtlich gegen das Einreiseverbot vorgehen. In Neubrandenburg protestierten am Abend rund 370 Menschen mit einem Spaziergang gegen die nach ihrer Auffassung unverhältnismäßigen Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie. Veranstalter waren Neubrandenburger Bürger, die seit Wochen Proteste organisieren, zuletzt wieder mit wachsender Zahl von Teilnehmern.

Von dpa/OZ