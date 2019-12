Protest in Rostock: Menschenkette fordert mehr lokalen Klimaschutz

Rostock

Breite Brust für mehr Klimaschutz: Das Aktionsbündnis „ Rostock for Future“ hat am Mittwoch vor dem Rathaus der Hansestadt eine Menschenkette gebildet. Der Protest fand kurz vor der letzten Bürgerschaftssitzung des Jahres statt.

Auf der Tagesordnung standen auch klimarelevante Themen, wie die Klimaschutzleitstelle, die aktuell mit zwei Stellen besetzt ist. Das sei zu wenig, erklärten die Aktivisten. Vor allem im Hinblick auf den Klimanotstand, der auch in der Hansestadt ausgerufen wurde.

Mit der Aktion sollten aber zunächst alle Bürgerschaftsmitglieder daran erinnert werden, dass Klimaschutz lokal anfängt.

Aktivisten überreichen Forderungspaket

Schon bei der Demonstration am vergangenen Freitag in der Östlichen Altstadt hatten sich die Unterstützer des Aktionsbündnisses für ein umfangreiches Forderungspaket ausgesprochen. Am Mittwoch war es nun so weit. Kurz vor Beginn der Bürgerschaftssitzung nahm Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) die Forderungen entgegen. „Ich finde es sehr gut, dass ihr konkrete Dinge benennt und werde das nun lesen, um zu sehen, was ich vielleicht umsetzen kann“, so Madsen.

Von Claudia Labude-Gericke