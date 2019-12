Protest in der Parkstraße: Warnemünder fordern Erhalt der Bäume

Warnemünde

„Wo Räder rollen, müssen Bäume weg“: So steht es auf einem Blatt Papier, das an einer etwa 100 Jahre alten Kiefer an der Warnemünder Parkstraße prangt. Und dieser Baum ist nur einer von vielen, die mit unterschiedlichen Sprüchen bestückt wurden. Hinter der Aktion stecken fünf Warnemünder, die sich mit den geplanten Baumfällungen zugunsten eines breiteren Rad- und Fußweges nicht zufriedengeben wollen.

Sybille Parczyk vom Umweltausschuss des Ortsbeirates hat bereits am Sonntag viele der Bäume mit Protestsprüchen beklebt. Zwei Stunden habe dies gedauert und sei bei dem starken Wind eine echte Herausforderung gewesen. „Teilweise sind die Bäume hier 120 Jahre alt. Das sind Naturdenkmale“, sagt Annette Boog und verteidigt so die Aktion am Montag. Sie setzt sich mit vier weiteren Warnemündern dafür ein, eine andere Lösung für die Verkehrsproblematik zwischen Diedrichshagen und Warnemünde zu finden. „Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Mit dem Ortsbeirat wurde nicht geredet, er wurde nur informiert.“

Baumfällungen trotz Klimanotstand

„Im September ruft Rostock noch den Klimanotstand aus und jetzt will sie hier 110 Bäume entsorgen“, sagt Reinhard Düring. Der Inhaber eines Warnemünder Fahrradgeschäftes kann den Wirbel um die Errichtung eines normbreiten Rad- und Fußweges nicht nachvollziehen. „Ich bin ja wirklich ein Verfechter für Fahrräder, aber bei dieser Maßnahme stehen Aufwand und Ertrag in keinem guten Verhältnis.“ Alle Anwesenden sind sich einig: Fahrradfahrer und Fußgänger können auf dem Weg mit gegenseitiger Rücksichtnahme gut zurechtkommen, ohne dass etwa 110 Bäume einem breiteren Radweg zum Opfer fallen müssen.

Dass die Stadt in diesem Bereich nur Bäume mit geringem Stammumfang fällen würde, sei darüber hinaus schlichtweg falsch, sagt Annette Boog. Sie zeigt auf die zahlreichen Eichen und Kiefern, die sie aufgrund ihres Umfangs auf ein Alter von um die 100 Jahre schätzt und die sich genau in der geplanten Abholzungszone befinden. Viele der Bäume seien sogenannte Windflüchter, die aufgrund des Windes schräg gewachsen und dementsprechend charakteristisch und einzigartig für die Region seien.

Baumfällungen erst 2020

Vor etwa zwei Wochen teilte die Stadt mit, dass in dieser Woche die ersten Bäume fallen sollen. Nach erneuter Anfrage wird nun deutlich, dass das Vorhaben aufgeschoben ist und im ersten Quartal 2020 durchgeführt wird. Die Protestler an der Parkstraße wünschen sich einen Dialog und Alternativen zu der derzeit geplanten Maßnahme. Doch „die Ausführungsplanung ist abgeschlossen. Die Ausschreibung der Bauleistung wird demnächst erfolgen“, teilt die stellvertretende Pressesprecherin Rostocks, Kerstin Kanaa, mit.

