„Wir sind das Volk“ war die Kundgebung am Nachmittag des 30. Mai auf dem Neuen Markt in Rostock überschrieben. AfD-Bürgerschaftsmitglied Stefan Treichel hatte die Veranstaltung angemeldet. Als Gastredner war André Poggenburg angekündigt, Mitglied des Landtages in Sachsen-Anhalt, wo er bis 2018 Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion war und dann den Aufbruch Deutschland 2020 gründete. Etwa 30 Teilnehmer zählte das „Volk“ vor dem Poggenburg über Grundgesetz, Corona-Restriktionen und den notwendigen Zusammenhalt reden wollte.

Landessprecher Holm hat Logos verboten

Mit Deutschlandfahnen, aber ohne AfD-Logos begann die von Polizei abgesicherte Demo. „Die Logos wurden vom Landessprecher Leif-Erik Holm verboten“, informiert Versammlungsleiter Treichel. „Ich dachte Corona hinterlässt nur Schäden an der Lunge, aber offenbar auch andere“, attackiert er den AfD-Vorstand Holm. „Aber lassen wir unseren CDU-2.0-Bauern weiter im Sand spielen“, schiebt er nach. AfD-Kreisvorstandsmitglied Steffen Reinicke freut sich, „dass die Familie wieder am Platz steht“, und dass wie gewohnt auch die linken Demonstranten und die Polizei dabei wären. Die sind deutlich mehr als „das Volk“, rund 100 Gegendemonstranten sind mit Transparenten, Trillerpfeifen und lauter Musik vor Ort und schreien gegen die Redner auf der anderen Seite an.

Poggendorf hat seinen „hochgeschätzten Wutbürgern“ nicht viel Neues zu sagen und versucht mit NS-Jargon zu punkten: „Bei den Leuten da drüben hilft nur noch eine lange und harte Arbeitstherapie“, zeigt er auf die linke Gegenseite. Er schwört die kleine Fahnen schwenkende Gruppe vor dem Rathaus ein, weiter zusammen zu stehen, gegen die Corona-Einschränkungen und für ihre Rechte einzutreten. „Hier stehen freie Bürger, und wenn ihr das bleiben wollt, müsst ihr weiter auf die Straße gehen“, ruft er „dem Volk“ zu, bevor das Häuflein auseinander läuft. Nach 40 Minuten endet die Veranstaltung ohne Zwischenfälle.

Von Doris Deutsch