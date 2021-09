Rostock

Vulgär. Richtig vulgär zum Teil. Kreativ, auch drastisch. Und provokativ. Das zeigt schon der Titel der Ausstellung: „Reich scheißt auf Arm!“ Muss man nicht mögen diese Direktheit. Sei aber notwendig, sagt der Rostocker Künstler Feliks Büttner (81). Weil die Verhältnisse eben immer drastischer werden in dieser Welt. Büttner – bekannt durch seinen Aida-Kussmund und zahlreiche Illustrationen und Installationen im öffentlichen Raum, nicht nur in MV, liebt neben der Kunst das Reisen. Und da ist ihm vor allem eines aufgefallen: unglaublicher Reichtum. Und ebenso unfassbare Armut. Direkt nebeneinander, Nachbarn sozusagen.

Feliks Büttner: „Ich könnte so nicht leben.“

Feliks Büttner sagt: „Wenn ich die Menschen sehe, die in Eingängen schlafen, in Wellpappe, Pappkartons, aus denen die sich richtige kleine Wohnzimmer im Freien gebaut, wie die sich da zum Teil eingerichtet haben – furchtbar. Ich könnte so nicht leben. Und die haben keine Aussicht auf Hilfe.“ Direkt daneben würden Paläste stehen oder Touristenmassen würden sich ergießen, die von den Luxuslinern wie Aida kommen, wo sie alles haben vom erlesenen Büfett mit Delikatessen aus der ganzen Welt, edlen Designerläden. Und in den Metropolen dieser Welt sehe es nicht anders aus. Arm und Reich Hand in Hand. Der Rostocker Künstler empfindet das als „pervers“.

Das Plakat „Amerika first“ von Feliks Büttner ist Teil der Ausstellung. Quelle: Dietmar Lilienthal

Um ein Zeichen zu setzen, hat er seine Kontakte genutzt. 70 Künstler aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Polen, Ungarn, Slowenien, Dänemark, Finnland, USA, Venezuela, Mexiko, Kuba stellen bis November 80 Plakate in der Galerie Auriga im Fischereihafen aus. Anschließend wird die Schau in Cottbus, Mons, Warschau und Breslau gezeigt. Von Büttner sind elf Plakate, von seinem Sohn Felix jr. eine Arbeit dabei. Außerdem zeigt Auriga Künstler wie Peter Bauer, Udo Radke, Arne Boysen, Dietrich Becker, Gerd Max Lippmann, Wilko Hänsch, Susanne Vier oder Malte Brekenfeld aus MV sowie Positionen des kürzlich verstorbenen Ronald Paris oder des langjährigen Präsidenten der Akademie der Künste, Klaus Staeck.

Zur Galerie Es sind kreative und zum Teil vulgäre und provokative Plakate, die in der Galerie Auriga im Fischereihafen Rostock ausgestellt werden. Wir zeigen einige der Bilder.

Die Schau formuliert in ihrer drastischen Direktheit eine vollständige humanglobale Verwahrlosung. Zum Teil witzig, zum Teil unerträglich, immer intelligent und von hoher künstlerischer Finesse.

Um der Wucht der Bilder ein humanistisches Gewicht entgegenzusetzen, hat die Galerie Auriga 18 Skulpturen von u. a. Jo und Thomas Jastram, Susanne Rast, Wilfried Schröder, Anne Sewcz oder Peter Lewandowski mit in die Ausstellung gestellt.

Von Michael Meyer