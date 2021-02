Rostock

Der seit Anfang November 2020 laufende Mordprozess gegen einen 36-Jährigen am Rostocker Landgericht ist am Freitag unter anderem mit Sachverständigengutachten fortgesetzt worden. Der angeklagte Jan B. soll am 9. Mai 2020 in seiner Wohnung im Blockmacherring den langjährigen Freund Mitchell M. ohne ersichtlichen Grund mit einer Machete getötet haben.

Dr. Silke Brodbeck vom Blutspureninstitut im hessischen Usingen legte ihren Bericht vor. Sie wurde vom Gericht bestellt, da sich der Angeklagte zuletzt auf Notwehr berufen hatte. Der Verteidiger führte aus, dass Jan B. zuerst vom aggressiven Mitchell M., dem späteren Opfer, angegriffen worden sein will und sich daraufhin zur Wehr setzte. Auch der Bruder des Angeklagten sagte bei der Polizei, dass sein Bruder nur „sein eigenes Leben verteidigt“ hätte.

Gutachten mit Fotos und Videos vom Tatort

Um diese These zu entkräften, bat das Gericht nun die Blutspuren-Expertin um Stellungnahme. Das Gutachten, das unter anderem die Blutspuren-Musteranalyse zeigte, war mit Fotos und Videos vom Tatort unterlegt.

Brodbeck erklärte unter anderem die Fall- und Spritzrichtung von Bluttropfen, anhand derer man sehen könne, aus welcher Richtung der Tod bringende Angriff kam. In Beispielen zeigte sie, wie Bluttropfen auf verschiedene Oberflächenmaterialien auf dem Boden fallen und welche Form Tropfen und Spritzer danach annehmen.

50 Verletzungen am Opfer – vorrangig Schnitte und Stiche

Die Sachverständige konnte 50 Verletzungen am Opfer feststellen, vorrangig scharfkantige Schnitte und Stiche. Den Tod brachte letztlich die Durchtrennung der Hauptschlagader. Für alle Anwesenden – mit Ausnahme des Angeklagten – nur sehr schwer zu ertragen, waren die polizeilichen Videoaufnahmen vom Tatort.

Sie zeigten, wie das Opfer blutüberströmt in Seitenlage auf der weißen – nun blutroten – Couch liegt, die Machete steckt in der Schläfe fest, überall Blutlachen auf dem Fußboden mit Fußabdrücken, Leichenschau, Ermittler und Bestatter bei der Arbeit. Die Grausamkeit dieses Videos ist so schlimm, dass nicht alle Verfahrensbeteiligte das Material in voller Länge sehen wollen oder können.

Bilder aus der Überwachungskamera zeigen Täter

Bilder aus der Überwachungskamera zeigten, wie Jan B. nach der Tat, bei der er sich selbst an einer Hand verletzt hat, in den Fahrstuhl steigt und anschließend das Wohnhaus um 3.50 Uhr morgens verlässt. Zu sehen ist ein offenbar zufriedener Mann, der sich eine Zigarette im Lift ansteckt, sich im Spiegel bewundert und überhaupt nicht erschüttert zu sein scheint. Auf den Boden des Fahrstuhls tropft Blut aus seiner verletzten Hand.

Das Gericht listete zudem sämtliche vom Angeklagten bislang begangenen Straftaten auf – knapp 20 Einträge weist das Bundeszentralregister aus. Die Anträge der Verteidigung, weitere Zeugen zu laden, die die angebliche Aggressivität des Opfers und die daraus resultierende Notwehr des Angeklagten bezeugen könnten, wurden vom Gericht als „bedeutungslos“ abgewiesen. Schließlich sei für die Kammer das Ergebnis der Blutanalyse bereits eindeutig. Wann ein Urteil fällt, ist noch nicht klar.

