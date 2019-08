Rostock

In drei Fällen illegalen Drogenhandels sollen sich Gülden T. (41) und Claudia V. (43) schuldig gemacht haben. Laut Anklage hatten die beiden Berlinerinnen zwischen Mai und September 2018 in Zapkendorf im Landkreis Rostock in mehreren Garagen Marihuana gezüchtet und verkauft. Die Staatsanwaltschaft sprach bei Prozessauftakt von weiteren unbekannten Mittätern. Die Angeklagte T. befindet sich seit dem 31. Januar in Untersuchungshaft, V. vom 11. April bis zum 24. Juli. Am Freitag begann der Prozess gegen die beiden Frauen.

Mitte Mai des vergangenen Jahres sollen die beiden Angeklagten mindestens 116 Cannabispflanzen mit einem erntereifen Gewicht von 10,8 Kilo gepflanzt haben. Ab Mitte Juni 2018 und ab Mitte September 2018 sollen es jeweils mindestens 165 Pflanzen gewesen sein. Das Gesamtgewicht an erntereifem Marihuana betrage damit 41,6 Kilo – laut Staatsanwaltschaft sei dies das 635-fache des erlaubten Grenzwertes. Im November stellten Beamte das Marihuana sicher.

Noch vor Verlesung der Anklageschrift beantragten die Verteidiger die Absetzung des Vorsitzenden Richters wegen der Besorgnis auf Befangenheit. Es bestehe Grund zur Annahme, dass dieser den Fall nicht unvoreingenommen beurteilen könne. Grund sei die Terminabsprache der Verhandlungszeiträume. Angeklagte und Verteidiger hätten durch die Fristsetzung und plötzlich hinzukommende Akten nur zwei Tage Zeit gehabt, zehn Aktenbände durchzuarbeiten. Das Recht auf effektive Verteidigung für die Angeklagten sei somit nicht möglich, argumentierten die Anwälte. Auch Beweise, wie die Auswertung von DNA-Gutachten, Telefonen oder Computern, würden noch fehlen. Nach einstündiger Verlesung weiterer Anträge zur Verschiebung oder Aussetzung des Prozesses – unter anderem wegen der Falschbesetzung des Gerichts – setzte der Vorsitzende Richter die Verhandlung fort. Die Anträge wurden allesamt abgelehnt. Nach Verlesung der Anklageschrift äußerte sich der Anwalt von Gülden T. und wandte sich an alle Anwesenden im Saal. Die Anklage stelle Tatsachen falsch dar, sagte er. Die bisherigen Anschuldigungen beruhten nur auf Indizien und Unterstellungen. Die Staatsanwaltschaft interpretiere die Aktenlage je nach Situation „mal so, mal so“ und lege die Indizien stets gegen die Angeklagten aus.

So sei zunächst davon ausgegangen worden, dass die Hanfpflanzen nicht hätten übersehen werden können, so dass Gülden M. – Eigentümerin der Garagen – von der Plantage hätte wissen müssen. Ein andermal soll die Halle so zugestellt gewesen sein, dass die Pflanzen schwer erkennbar gewesen sein sollen. Das Gericht und die Staatsanwaltschaft „hätten keine Bestrebungen, entlastende Indizien zu würdigen“, so der Verteidiger Ulrich Kerner. Zudem sei die dreieinhalbmonatige Untersuchungshaft von Claudia V. unter „schweren Haftbedingungen“ unverhältnismäßig gewesen.

Kerner sprach zudem von einer „Verschiebung der Wahrnehmung“ im Umgang mit Cannabis. Der Prozess müsse deshalb im Kontext aktueller Debatten rund um die Legalisierung der Droge geführt werden. „Viele Länder würden diesen Weg bereits gehen“, sagte er. Der Vorsitzende Richter schloss die Sitzung nach knapp zwei Stunden. Der nächste Prozesstermin ist der 16. August.

Von Anh Tran