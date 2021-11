Dem Mann wird vorgeworfen, in insgesamt 60 Fällen als Inhaber einer in Rostock sitzenden Baufirma Beschäftigte lediglich als Geringverdiener oder gar nicht zur Sozialversicherung angemeldet zu haben. So soll er er Krankenkasse und Berufsgenossenschaft um 417 000 Euro geprellt haben.