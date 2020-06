Rostock

In Rostock muss sich von Dienstag an ein 39-jähriger Mann wegen der Ermordung seiner Eltern vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Mutter und Vater in der Nacht zum 31. Dezember vergangenen Jahres in deren Wohnung in Rostock-Dierkow getötet zu haben.

Er soll seinem schlafenden Vater immer wieder mit einem Schlosserhammer auf den Kopf geschlagen und 21 Mal mit einem Küchenmesser auf ihn eingestochen haben. Danach soll er seine Mutter mit 41 Stichen getötet haben. Der arbeitslose Angeklagte wohnte bei seinen Eltern.

Nach der Tat meldete er sich auf einer Polizeiwache und gestand laut den Ermittlern den Doppelmord ein. Er habe schon häufiger darüber nachgedacht, seine Eltern zu töten.

