Rostock-Warnemünde

Ein 18-Jähriger hat am Freitag den Bahnverkehr behindert und andere Personen angegriffen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren Polizisten gegen 23 Uhr in der S-Bahn von Warnemünde nach Rostock, als der Triebfahrzeugführer immer wieder einen langen Warnpfiff abgab und stark abbremste, als er in den Rostocker Hauptbahnhof einfuhr. bei der Einfahrt konnten die Beamten beobachten, wie es einen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Personen am Gleis gab. Die Polizei nahm sich den Hauptverdächtigen vor, der sich widersetzte und die Beamten zur Seite stieß und sie beleidigte.

Daraufhin fixierten und fesselten die Beamten den 18-Jährigen. Nach Aussage der Geschädigten und Zeugen sprach der 18-Jährige zuvor eine Gruppe von männlichen Personen auf dem Gleis an und fragte ob sie „Welche auf´s Maul haben wollen“. Als einer der Männer sich schlichtend dazwischen stellte, schlug der 18-Jährige ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Mann fiel dadurch ins Gleisbett, woraufhin der Täter hinterher sprang und ihn weiterhin versuchte mit der Faust zu schlagen. Nachdem die Männer die S-Bahn erkannten, entfernten sie sich schnell aus dem Gleisbereich.

Die Polizei ermittelte bei dem 18-Jährigen einen Atemalkoholwert von 1,46 Promille. Nachdem sie eine Anzeige aufnahmen und die Personalien feststellten, wurde dem Täter ein Platzverweis erteilt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Körperverletzung, Beleidigung und Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Außerdem gab es eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, da der Mann keine Mund-Nasen-Bedeckung trug und die Mindestabstände nicht einhielt. Als Entschuldigung erklärte der 18-Jährige, dass er aktuell seinem Hobby (Kampfsport) nicht nachkommen kann und er anderweitig seine Aggression nicht in den Griff bekommt.

Von OZ