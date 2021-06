Rostock

Am Samstag heißt es wieder Anpfiff für Deutschland. Das zweite Deutschlandspiel bei der Fußball-EM muss trotz Corona-Pandemie nicht unbedingt auf dem heimischen Sofa verfolgt werden. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich umgehört, wo in Wismar, Rostock, Stralsund und Greifswald, zwar keine großen Public-Viewing-Veranstaltungen stattfinden, aber dennoch das Spiel zusammen angeschaut werden kann. Und das unter den noch geltenden Corona-Auflagen.

Rostock

Im Biergarten des Studentenkellers in Rostock wird das Spiel Deutschland gegen Portugal übertragen. Der Biergarten öffnet um 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, allerdings sind die Plätze begrenzt und es ist keine Reservierung möglich. Der Eintritt ist ohne Test, aber mit der Luca-App möglich.

Auch im Studio 1 und Klock 8 beim LT-Club gibt es ein öffentliches Fußballgucken. Auf mehreren Fernsehern und Großleinwänden wird das Spiel am Samstag übertragen. Es besteht jedoch eine Testpflicht. Der Corona-Test darf maximal 24 Stunden alt sein. Geimpfte und Genesene brauchen keinen Test. Es kann auch vor Ort für fünf Euro ein Test gekauft werden. Einlass ist um 16 Uhr. Reservierungen sind unter der Telefonnummer 0381 / 121 65 892 möglich. Die Plätze müssen jedoch bis eine Stunde vor Anstoß eingenommen werden.

Wismar

Auch in Wismar muss das Spiel am Samstag nicht allein geguckt werden. Das Deutschlandspiel wird im Biergarten vor der Markt- und Eventhalle am Alten Hafen live auf einer großen Leinwand übertragen. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Ein Test ist nicht nötig. Der Eintritt in den Biergarten ist frei.

Stralsund

In der Brasserie am Neuen Markt in Stralsund wird das Spiel im Biergarten und im Wintergarten übertragen. Außerdem wird gegrillt und es sind Getränke erhältlich. Reservierungen sind zu 18 Uhr nicht mehr möglich. Wer spontan vorbeikommt, könnte jedoch Glück haben.

Greifswald

Der Italiener am Marktplatz „La Piazza“ in Greifswald überträgt ebenfalls das Deutschlandspiel am Samstag. Auf der Terrasse wird ein Fernseher aufgebaut, wo das EM-Spiel verfolgt werden kann.

Ebenfalls draußen und damit ohne Schnelltest bietet die Domburg Public Viewing an. Direkt auf der Rasenfläche vor dem Greifswalder Dom kann das Lieblingsteam hier angefeuert werden.

Für getestete, genesene oder geimpfte Menschen gibt es mehrere Möglichkeiten, auch in einer Location die Spiele zu sehen. Gemeinsam mitfiebern können Sie in der Brasserie Hermann. Dort gibt es einen Extraraum, in dem das Spiel übertragen wird.

Das Logenhaus zeigt das Spiel drinnen und das Comix in der Greifswalder Innenstadt zeigt die Spiele der EM im Raucherbereich.

