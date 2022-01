Rostock

Wenn Timo Arndt, Peer Lassek und Rudi Awe die Totenkopf-Kutten überwerfen, auf ihre Cruiser steigen und durch Rostock rollen, ziehen sie alle Blicke auf sich. Die drei gehören zur wohl abgefahrensten Biker-Gang der Hansestadt – den Punx on Wheelz.

Wer jetzt an grimmig dreinblickende Kerle auf dröhnenden Motorrädern denkt, liegt daneben: Die Biker sind auf Fahrrädern unterwegs. Und was für welchen: Geschwungene Rahmen und Lenker, breite Reifen, Metalliclack und Sättel, die nur wenige Handbreit über dem Asphalt schweben, machen ihre Cruiser zu echten Hinguckern.

„Das Ganze ist aus einer spontanen Idee heraus entstanden“, sagt Timo Arndt. Aus Fachsimpelei über Fahrräder unter Kumpels wird eine Flanierfahrt: Im Oktober 2017 gibt’s den ersten „Ausritt“ zu dritt. Heute zählt die Fahrrad-Punker-Bande acht Mitglieder, ein Teil der Truppe kennt sich seit Jahrzehnten. Nach sieben Herren hat jüngst auch eine Frau angeheuert.

Sie teilen neben der Liebe zum Cruisen auch den Musikgeschmack. „Wir sind alles Leute aus der Punkerszene“, erklärt Timo Arndt. Das sieht man den Bikern an. Sind sie zu Fuß unterwegs, guckt der ein oder andere deshalb schonmal skeptisch, rollen sie auf ihren Rädern vor, sind die meisten begeistert. Jeder Cruiser ist ein Unikat Marke Eigenbau. „Da fließt jede Menge Zeit und Geld rein“, sagt Peer Lassek. Deshalb parkt er sein Schmuckstück, wenn er es mal nicht braucht, auch nicht im Keller. „Das steht bei mir im Wohnzimmer.“

Was ihren Untersatz betrifft, sind die Punx detailverliebte Individualisten. Bei dem, was sie antreibt, herrscht Einigkeit. „Uns geht es um Freundschaft und darum, Spaß mit anderen Leuten zu haben“, erklärt Rudi Awe. Die Räder sind „nur“ die Vehikel, die den Zusammenhalt stärken – wenn auch besonders stylische. Wer Teil der Punx werden will, muss daher sowohl charakterlich als auch radtechnisch zur Truppe passen. „Mit ’nem normalen Rad brauchst du bei uns nicht angeklingelt kommen“, sagt Peer Lassek und lacht.

Das Fahrrad hat sich vom Fortbewegungsmittel zum Lifestyle-Objekt gemausert. Schmucke Unikate sind für immer mehr Radler der Renner schlechthin, auf Instagram teilen stolze Radbesitzer Bilder ihrer individuell aufgemotzten Schätzchen. Der Rad-Boom zeigt sich auf den Straßen: Die Bikerszene in Deutschland wächst. Dazu tragen auch die Rostocker bei.

Mit der Leidenschaft für ausgefallene Räder hat Timo Arndt seine Familie infiziert. Seine zehnjährige Tochter „Loddi“ sei die heimliche Club-Präsidentin, sagt er. Die Lütte hat zwar schon einen Lila-Glitzer-Cruiser samt Goldfelgen, mit den Punx auf Tour kommen darf sie aber noch nicht – schließlich enden die Ausfahrten nicht selten spät und mit dem ein oder anderen Bierchen. Wo’s langgeht, zeigt die kleine Lady den Männern trotzdem. „Sie spricht auch schon mal Fahrverbote aus“, verrät der stolze Papa und lacht.

Apropos Kinder – die liegen den Punx am Herzen. Und wie es sich für Pedalritter ziemt, machen sie sich stark für Jungs und Mädels. Auf Punkerart, natürlich. Zusammen mit Weinhändler Frank Schollenberg haben die Radler einen Rum zusammengebraut. Ron Pedalos heißt der Tropfen. Ein Teil des Verkaufserlöses fließt in die Spendenkasse: Mit dem Geld unterstützen die Punx die Rostocker Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Picheln für den guten Zweck – die Idee kommt an: Die ersten 120 Flaschen waren schnell verkauft, deshalb gab’s kurz vor Weihnachten flüssigen Nachschlag in Form von 120 weiteren Buddeln. Insgesamt 1500 Euro sind am Ende zusammengekommen. Und die sollen laut Klinikdirektor Michael Kölch gut investiert werden. Geplant sei, vom Geld Bikes für Patienten zu kaufen, denn Bewegung ist ein wichtiger Bestandteil ihrer Therapie. Die Punx bieten sich gern als Hilfstherapeuten an. „Mit den Kiddies ’ne Runde drehen, das wärs“, sagt Rudi Awe.

Für ihn wird das Hobby jetzt auch Teil seines Berufes. Timo Arndt arbeitet an der Förderschule in Gehlsdorf mit behinderten Kindern. Für die Sieben- bis Zwölftklässler will er eine Fahrradwerkstatt aufbauen. So wolle er die Kinder zum einen fürs Rad begeistern und zum anderen Handwerksfähigkeiten mitgeben, die ihnen im weiteren Leben nützen können.

Solang Schietwetter sie nicht ausbremst, drehen die Punx gern am Schnatermann und in Markgrafenheide ihre Runden. Einmal im Jahr werden ordentlich Kilometer abgerissen – beim „Kühlungsborn Overkill“. Die Veranstaltung der Punx hat es in sich: Immer am letzten Augustwochenende startet die gut 70 Kilometer lange Tour vom Rostocker Stadthafen über Warnemünde nach Kühlungsborn und geht von dort über Doberan Retour.

Der Spaß bleibt auch bei viel Trampelei nicht auf der Strecke. Rumpesen is’ aber nicht, die Punx lassen es ganz gemütlich angehen. „Cruisen heißt Entschleunigen“, betont Timo Arndt. „Am Wasser lang, den Kopf ausschalten, Sorgen vergessen. Das Meer rauscht, dazu das Brummen der Reifen auf dem Asphalt – perfekt. Das ist ein Stück Freiheit.“

Von Antje Bernstein