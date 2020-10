Rostock

Die Musik gleich zu Beginn ist erst einmal nicht von Paul Dessau: „Money, Money, Money, sprechsingt ein Chor schriller Gestalten mit hautengen Anzügen, die einem Rhythmische-Sportgymnastik-Clip entsprungen sein könnten. Der Refrain des ABBA-Songs, sparsam angedeutet von John R. Carlson (musikalische Leitung), hängt irgendwie dissonant im luftleeren Raum.

Dem schrägen Sound der Eingangsszene entspricht ein einfaches, aber effektives Bühnenbild ( Norbert Bellen): Die Akteure bewegen sich auf einer schiefen Ebene. Kein Problem für Puntila, denn der ist sowieso die ganze Zeit duhn und schert sich nicht darum, ob der Boden abschüssig ist.

Frank Buchwald als Puntila steht sehr schick im Anzug, aber auch völlig derangiert mit einer Flasche in der Hand auf der Bühne, die im Original ein Restaurant ist, hier aber ein universaler Raum, der mit ganz wenigen Mitteln gestaltet wird: Metallstühle und Luftballonherzen.

Idee hatte Brecht im finnischen Exil

Die Figur des Puntilas entwarf Bertolt Brecht Anfang der 1940er Jahre im finnischen Exil. Er und seine Mitarbeiterin Margarete Steffin frisierten damals ein finnisches Theaterstück um und trimmten es auf Episches Theater: Puntila, der Kapitalist, der sich beim Trinken in einen (selbst ernannten) Menschenfreund verwandelt und im Suff die Klassengrenzen verschwimmen sieht. Der Menschen Gutes oder Böses tut, wie es ihm beliebt, gefangen in seiner Sorge ums Vermögen.

Im Restaurant nun erscheint Matti (Luis Quintana), der Chauffeur, der seit zwei Tagen draußen im Wagen auf den saufenden Herrn wartet. So dürfe er einen Menschen nicht behandeln, kritisiert er Puntila. Und kündigt. Worauf hin der Gefallen an ihm findet.

"Herr Puntila und sein Knecht Matti" hatte am 17. Oktober im Volkstheater Rostock Premiere: Luis Quintana, Frank Buchwald (r.) und das Ensemble Quelle: Dorit Gätjen

So geht eine wilde Reise los durch den finnischen Wald, durch Dörfer, in denen Puntila sich mehrmals hintereinander verlobt, hin zur Tochter Eva (großartig: Katharina Paul), die gelangweilt zu Hause sitzt und mit einem dümmlichen Attaché ( Bernd Färber) gewinnbringend verheiratet werden soll.

Für diese Frau nimmt sich Regisseurin Elina Finkel reichlich Zeit. Das ist gut so. Nicht nur, dass Brecht sich offenbar nicht allzu sehr für sie interessierte, sie gibt diesem Stück auch eine Perspektive. Eva tritt als verwöhnte Göhre mit Golfschläger auf. Schnell wird klar: Sie leidet unter der aufgezwungenen Beziehung und steckt fest in ihrem riesigen Reifrock, in dem sie, auf der Bühne sitzend, fast verschwindet. In einer Szene versucht sie minutenlang aufzustehen – vergeblich. Da vergeht einem als Zuschauer der Spott. Eine Szene, die komisch, anrührend und traurig zugleich ist.

Später befreit Eva sich aus der Umklammerung der Kleider – endlich! Der Attaché ist eben zum Teufel gejagt worden, und Papa Puntila will sie mit Matti verheiraten. Der unterzieht sie einer Prüfung: Kann die Tochter aus reichem Haus den Alltag in einem Arbeiterhaushalt bewältigen? Das geht ziemlich daneben, aber am Ende der Übung brüllt sie am Telefon ihren Vater zusammen, wie der es wagen könne, ihren Ehemann mitten in der Nacht anzufordern. Ein modernes Frauenbild ist das noch immer nicht, aber die Szene deutet an, wohin das Stück gehen könnte.

Ansonsten dreht es sich nämlich sehr um sich selber. Als Farce macht das durchaus Spaß. Das ergibt auch mit dem Schriftzug über der Bühne – „Kapitalismus ist geil“ – einen Sinn. Die Figuren, reiche oder arme, stecken in sich selber fest. Während die Reichen mit dem Rausch kämpfen, sind die Armen Abziehbilder, die bestenfalls maulen. Wie realistisch das ist, sei dahingestellt. Langeweile kommt jedenfalls nicht auf.

Frank Buchwald ist allerdings in dieser „Tour de Schnaps“ so oft und lange blau, dass seine Fähigkeit, Facetten zu spielen, ein wenig in den Hintergrund gerät. Luis Quintana als Matti, die ganze Zeit stocknüchtern, wirkt am Anfang etwas glatt, entfaltet dann aber einen stoischen Witz, der der Figur Tiefe gibt. Bernd Färber spielt einen herrlich infantilen Attaché, der bei der Party zur Musik von Gottlieb Wendehals so richtig abgeht.

Neben Mitgliedern des Theaterensembles stehen auch Studierende der Hochschule für Musik und Theater auf der Bühne ( Anika Hauffe, Kea Krassau, Rosalba Salomon, Alonja Weigert, Tara Weiß), die in wechselnden Rollen kurze und recht überdrehte, aber gut gespielte Miniaturen liefern und mit Steffen Schreier und Özgür Platte als eine Art Chor fungieren, der daran erinnert, dass wir uns nicht in einem Boulevard-Stück befinden, sondern in einem Werk von Bertolt Brecht.

