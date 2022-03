Rostock/Schwerin

Wilhelmshaven, Stade, Brunsbüttel und bald auch Rostock? Deutschlands größter Ostseehafen könnte nach OZ-Informationen doch noch eine zentrale Rolle in der neuen Energie-Politik der Bundesregierung spielen – als vierter Import-Hafen für das Flüssiggas LNG. Denn der Druck auf Deutschland wächst: Nach den USA und Großbritannien soll auch Europa auf fossile Brennstoffe aus Russland verzichten.

Die drei geplanten Terminals an der Nordsee reichen dafür nach Ansicht von Experten nicht aus: „Mittelfristig brauchen wir bis zu sechs LNG-Häfen – und dann ist Rostock natürlich auch wieder im Spiel“, sagt Charlie Grüneberg, Sprecher des Branchenverbandes „Zukunft Gas“. Während Niedersachsen und Schleswig-Holstein aktiv für ihre Standorte werben, hält sich die Schweriner Landesregierung zurück.

Lesen Sie auch den Kommentar: Gas-Terminal für Rostock: MV muss endlich Farbe bekennen

Rostock hat schon Genehmigung

Rostocks großer Vorteil jedoch: Es gibt in der Hansestadt bereits eine Genehmigung für ein neues Gas-Terminal. Das belgische Unternehmen Fluxys wollte zusammen mit dem russischen Partner Novatek einen LNG-Hafen in Rostock bauen, erhielt dafür 2020 vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt den Segen – auch für Tanks, in denen fast 17 000 Tonnen LNG gelagert werden sollten.

Ende 2021 stoppte der russische Partner aber das Projekt. „Die Marktbedingungen erwiesen sich als zu schwierig“, erklärt Fluxys-Sprecher Laurant Remy. Aber das war vor Putins Einmarsch in die Ukraine. Die Firma Rostock LNG GmbH, die das Terminal betreiben sollte, gibt es bis heute und auch Fluxys sagt: „Wir sind weiterhin bestrebt, mit seiner Infrastruktur zur Erreichung der Klimaneutralität beizutragen.“ Die Belgier betreiben bereits große LNG-Häfen in Dünkirchen und Zeebrügge, sind zudem an den Planungen für das neue Stader Terminal beteiligt.

Hafen wartet auf Signale aus Berlin

Swinemünde mache vor, dass sich auch an der Ostsee LNG-Terminals ohne russische Beteiligung betreiben lassen, heißt es vom Branchenverband „Zukunft Gas“. In der polnischen Hafenstadt wird größtenteils LNG aus Katar importiert. „Über Nordstream 1 kommen bisher 55 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr. Das neue LNG-Terminal in Brunsbüttel, an dem der Bund über „seine“ Bank KfW zu 50 Prozent beteiligt ist, würde bis zu acht Milliarden Kubikmeter pro Jahr in die Netze einspeisen können.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Jens Scharner, Geschäftsführer des Hafenbetreibers Rostock Port, hofft darauf, dass Rostock künftig Flüssiggas-Hafen wird: „Wir haben quasi eine direkte Anbindung an das Gas-Netz von Ontras, könnten den Brennstoff ohne Weiteres in alle neuen Bundesländer liefern“, sagt er. Außerdem: „Strategisch macht es Sinn, auch im Osten des Landes LNG zu importieren.“

Und noch ein Standort-Vorteil spricht für die Hansestadt: Alle LNG-Terminals, an denen sich der Bund finanziell beteiligt, müssen so gebaut werden, dass sie problemlos umgerüstet werden können – um mittelfristig sauberen Wasserstoff statt fossiler Brennstoffe importieren zu können. Das jedenfalls antwortet Susanne Ungrad, Sprecherin des Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministeriums, auf eine OZ-Anfrage. Rostock ist bereits als ein Modellprojekt des Bundes für Wasserstoff ausgewählt, will im Hafen selbst Wasserstoff mit grüner Energie produzieren.

Geht es um Fördermittel?

Verschläft MV die Energiewende? Die Opposition im Landtag wirft der Regierung vor, in der aktuellen Diskussion um neue Gas-Terminals in deutschen Häfen zu passiv zu sein: „In Schleswig-Holstein und Niedersachsen habe sich die Landesregierung massiv dafür stark gemacht, dass ihre Bundesländer von der neuen Lage profitieren – durch die neuen Terminals und neue Arbeitsplätze, die dort entstehen. Für Nordstream 2 hat die Regierungschefin bei uns persönlich gekämpft, zu LNG aber sagt das Land gar nichts“, so der energiepolitische Sprecher der CDU, Daniel Peters. „Es wäre fahrlässig, wenn MV beim Thema LNG gar keine Rolle spielt“, sagt auch FPD-Fraktionschef René Domke. „Zu lange hat man sich von russischen Rohstoffen abhängig gemacht. Eine Kehrtwende ist bitter nötig.“ Domke bringt neben Terminals an Land auch schwimmende LNG-Stationen ins Spiel – sogenannte „Floating Storage Regasification Units“. Das sind umgebaute Gastanker, die vor der Küste liegen und als Anlande-Stationen dienen.

Klare Aussagen zu Rostock gibt es aber weder aus Berlin noch aus Schwerin: „Es gilt, schnell eigene LNG-Anlandepunkte in Deutschland einschließlich der notwendigen Infrastrukturanbindung zu realisieren. Dazu ist zu prüfen, welche finanzielle staatliche Unterstützung hierfür erforderlich ist“, heißt es aus dem Bundesministerium von Robert Habeck (Grüne). Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschafts- und Energieminister Reinhard Meyer (SPD) bleibt ebenfalls schwammig: „Der Bund hat angekündigt, den Kauf von Flüssigerdgas zu finanzieren. Das rückt auch den Bedarf von LNG-Terminals stärker in den Mittelpunkt. Wenn es Investoren gibt, wird auch die Frage staatlicher Unterstützung zu diskutieren sein.“

Von Andreas Meyer