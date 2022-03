Rostock

Vorweg: Dieser Vorschlag gilt in der Bürgerschaft als absolut chancenlos – und sorgt dennoch für reichlich Wirbel: Mitten in Putins Krieg gegen die Ukraine will die Rostocker AfD neue Partnerschaften für Rostock eingehen – ausgerechnet mit den Städten Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine, im umkämpften und umstrittenen Donbass-Becken.

Am Mittwoch soll die Stadtpolitik über die Idee beraten. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen empfiehlt aber bereits deutlich, den Antrag der Alternative für Deutschland abzulehnen.

„Für Frieden, Freiheit, Souveränität“

Aktuell unterhält Rostock offizielle Freund- und Partnerschaften zu 21 Städten auf vier Kontinenten – unter anderem zu Antwerpen in Belgien, Bergen in Norwegen, Dalian in China und auch Raleigh in den USA. Die Idee, diese Liste nun um Luhansk und Donzek zu ergänzen, stammt vom AfD-Abgeordneten Stefan Treichel. Er wolle sich „auf keinen Fall in die inneren Angelegenheiten und die Souveränität der am Donbass-Konflikt beteiligten Länder einmischen“, schreibt Treichel. Aber: Mit der Städtepartnerschaft könne Rostock eine Zeichen für mehr Einigung und Verständigung setzen – „für Frieden, Freiheit und Souveränität“.

Dass die Städte seit fast acht Jahren von pro-russischen Separatisten besetzt sind, erwähnt Treichel nur am Rande. Auch den Krieg streift er nur.

Das sagt Madsen

OB Madsen empfiehlt der Bürgerschaft, keine neuen Freunde im Donbass-Becken zu suchen: Rostock habe keinerlei Verbindungen zu Donezk oder Luhansk, die Städte selbst seien auch nicht mit dem Wunsch nach Kooperation auf die Hansestadt zugegangen. „Die Region befindet sich aktuell im Kriegszustand. Städtepartnerschaften ruhen ohnehin.“ Schon ein Mal hatte Rostock eine Partnerschaft wegen eines Krieges ausgesetzt – von 1991 bis 2000, mit der in dieser Zeit umkämpften kroatischen Hafenstadt Rijeka.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir wüssten auch nicht, wen wir in den Donezk oder Luhansk ansprechen sollten auf offizieller Seite“, so das Rathaus. „Das gilt unabhängig von der administrativen Legitimation.“ Rostock ziehe zudem Städte mit einer ähnlichen Struktur vor – Hafenstädte zum Beispiel. „Eine Städtekooperation wächst in der Regel durch Begegnungen, Projekte des Kinder- und Jugendaustausches.“ Das alles sei mit Donezk und Luhansk auf absehbare Zeit unmöglich.

Von Andreas Meyer