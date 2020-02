Putz-dein-Bücherregal-Tag: So bleibt die Rostocker Bibliothek sauber

Rostock

Es ist ein ganz besonderer Tag – und trotzdem kennt ihn kaum jemand. Der Putz-dein-Bücherregal-Tag gehört zu den kurioseren Tagen im Jahr und wird immer am 20. Februar gefeiert. Häufig wird er von Bücherfreunden zum Anlass genommen, das eigene Regal mal wieder gründlich von Staub und Schmutz zu befreien.

Auch in der Stadtbibliothek in der Rostocker Innenstadt ist der Staub ein Thema: Bei etwa 1800 Metern Regal in der Zentralbibliothek und rund 81 000 Medien haben Ria Kretschmer, Leiterin der Zentralbibliothek und der Zweigstellen, und ihre Mitarbeiter viel zu tun – jeden Tag. In der größten Filiale der Stadtbibliothek werden die Bücherregale nicht nur an einem Tag im Jahr geputzt, sondern jeden Mittwochvormittag, wenn die Bibliothek noch geschlossen ist.

Einen Vormittag in der Woche gegen den Staub

In der Zentralbibliothek arbeiten neben Bibliothekaren auch Fachangestellte für Medien- und Informationstechnik. Sie sind nicht nur für die Ausleihe und Rücknahme der Medien verantwortlich, sondern auch für Ordnung in der Bibliothek. Deshalb gehört auch das Säubern der Regale zu ihren Aufgaben. „Jedes Regal und jeder Regalboden wird etwa zweimal im Jahr geputzt“, sagt Kretschmer. Bei fast zwei Kilometern an Regal sei es unmöglich, an einem Vormittag alles zu schaffen. „Außerdem ist es auch nicht das Allerwichtigste, ständig sauber zu machen“, sagt die Bibliotheksleiterin mit einem Lachen.

Dafür wird aber nicht nur oberflächlich Staub gewischt: „Regal putzen heißt: Alle Bücher werden aus dem Boden genommen, der Boden mit einem feuchten Tuch ausgewischt und die Bücher wieder hineingestellt“, versichert Kretschmer. Ein Vorteil beim Putzen: Die Regalböden sind nie komplett vollgestellt: „Wenn wir am Tag 1900 Ausleihen haben, dann haben wir auch genauso viele Rückgaben. Und nichts ist schlimmer, als wenn man ständig die Bücher verrücken muss, weil man das Zurückgegebene nicht in das Regal hineinkriegt“, erklärt Kretschmer. Deshalb seien die Böden meist nur etwas mehr als zur Hälfte mit Büchern gefüllt.

Urlaubssand und Kaffeeflecken

Doch die Regale sind nicht die größten Schmutzfinken – sie stammen von 1992 und haben die Zeit problemlos überstanden. Viel häufiger kommen tatsächlich die Bücher in Berührung mit Schmutz: „Der Umgang mit den Büchern ist nicht immer sehr sorgfältig. Da ist schon das eine oder andere zu beanstanden“, erzählt Kretschmer. „Für uns ist immer heikel, wenn Flüssigkeit ins Spiel kommt. Wasser, Cola, Kaffee, Rotwein – ganz egal.“

Genauso schlimm wie Rotweinflecken sei auch die normale Feuchtigkeit: „Auch klare Wasserflecken dunkeln mit der Zeit nach. Früher oder später – meist früher – hat dann man einen braunen Rand an der Stelle und muss das Buch aus dem Bestand herausnehmen“, beschreibt Kretschmer das Problem.

Die Reiseliteratur ereilt oft ein anderes Schicksal: Sand. „Da ist es oft so, dass man das Buch in die Hand nimmt und denkt: Das war wohl am Strand“, erzählt die Leiterin der Bibliothek lachend.

Kinderbibliothek ist schnell wieder unordentlich

Aber auch die Benutzer der Bibliothek sind oft verantwortlich für Unordnung in der Zentralbibliothek. „Wir gehen auch während der Öffnungszeiten durch und rücken die Bücher gerade oder stellen sie wieder auf. Und in der Kinderbibliothek könnten wir alle zwei Stunden aufräumen“, scherzt Kretschmer.

Wichtig sei, dass die Bücher, die nicht mit zur Ausleihe genommen werden, offensichtlich abgelegt werden. „Wenn das Buch falsch eingestellt ist, ist es in dem Moment nicht verloren“, betont Kretschmer. Aber auch dafür wird der Mittwoch genutzt: Beim Feinsortieren tauchen die Bücher dann wieder auf.

Der beste Jahresputz für das eigene Bücherregal

Wer nun von der Bibliothek und dem Putz-dein-Bücherregal-Tag motiviert ist und sein eigenes Bücherregal wieder auf Hochglanz bringen möchte, der sollte das Regal zunächst vollständig ausräumen.

Sind alle Bücher entfernt, lohnt es sich, das Möbelstück von der Wand abzurücken und einen Blick auf die Rückseite und den Boden dahinter zu werfen: Oft sammeln sich dort im Laufe der Zeit mehr Wollmäuse als gedacht. Sind diese beseitigt, kann man sich den Büchern zuwenden und jedes mit einem trockenen Tuch von allen Seiten reinigen.

Da das Regal nun sowieso leer ist, lohnt sich auch eine Neuordnung – oder der Gedanke daran. Egal ob alphabetisch nach Autor und Titel, nach Genre oder nach Farbe: Hauptsache man findet seine Bücher wieder. Vielleicht bietet sich da auch die Gelegenheit, das ein oder andere Buch auszusortieren und es dann zu verschenken oder zu spenden – und damit auch anderen eine Freude am geputzten Bücherregal zu machen.

Haushaltstipp: So halten Sie Ihr Bücherregal in Ordnung Dass nicht immer das Bücherregal so geputzt werden kann wie am Putz-dein-Bücherregal-Tag, ist klar. Damit die eigenen Bücher trotzdem sauber bleiben und vor Dreck geschützt werden, gibt es hier eine Kurzanleitung für die regelmäßige Pflege des Bücherregals. Denn: Die wöchentliche Reinigung sorgt dafür, dass weniger Staub entsteht und schützt damit auch die Bücher. Das richtige Entstauben: Wischen Sie einmal pro Woche die Oberseite und die Seiten des Bücherregals mit einem Staub- oder Mikrofaser-Tuch ab. Auch die Bücher selbst werden staubig – befreien Sie also auch die Buchrücken und freistehenden Teile mit einem sauberen Tuch vom Schmutz. Wenn Sie schon dabei sind, räumen Sie auch gleich auf: Entfernen Sie alle Gegenstände, die eigentlich nicht in das Bücherregal gehören und sammeln Sie umgekehrt auch die herumliegenden Bücher wieder ein und stellen sie an den richtigen Platz.

Die Autorin: Jana Schubert

Mehr zum Thema:

Von Jana Schubert