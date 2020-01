Rostock

Der Müllberg ist gewaltig: 363 (!) Kilo Abfall aus der Silvesternacht haben Umweltschützer in den vergangenen Tagen am Warnemünder Strand, in Markgrafenheide und am Gehlsdorfer Warnowufer eingesammelt.

Wie schwer das Müllproblem wirklich wiegt, wird deutlich, wenn man sieht, was die insgesamt 175 freiwilligen Helfer aus Dünen, Sträuchern und Co. geholt haben: kleinteilige Überbleibsel von Raketen, Plastikverpackungen, Böllerreste, die für sich genommen nur wenige Gramm, in der Menge aber mehr als vier durchschnittliche Männer zusammen auf die Waage bringen würden.

Organisiert hat die Putzaktion der Rostocker Meeresmüllstammtisch, in dem sich Institutionen, Privatleute und Vereine für den Umweltschutz einsetzen. Dieser hatte schon beim Küstenputztag im September 2019 rund 500 Freiwillige mobilisieren können, die damals rund 2700 Kilo Müll in Warnemünde, am Schnatermann und im Stadthafen gesammelt hatten. Diesmal schwärmten die Umweltschützer sowohl an Neujahr als auch am vergangenen Freitag aus.

Allein am Freitag haben rund 80 Müllsammler binnen weniger Stunden 238 Kilo Silvester-Müll aus Warnemündes Dünen gefischt. Ein Teil davon liegt jetzt bei Mirco Haseler vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW), der den Abfall analysieren will. Anhand der gewonnenen Daten sollen nachhaltige Schutzkonzepte für Rostock und Warnemünde entwickelt werden.

Saubere Sache Der Rostocker Meeresmüllstammtisch ist eine offene Runde von Umweltschützern – Organisationen und Privatpersonen – die einen aktiven Beitrag dazu leisten möchten, Stadt, Strände, Warnow und Ostsee müllfrei zu halten.

