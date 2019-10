QR-Codes und Holzmasten: Rostocker Steinmetze erfüllen auch ungewöhnliche Wünsche

Rostock-Gartenstadt

Drei Sterne sind auf den Grabstein der jungen Mutter eingemeißelt. Sie stehen für die drei Kinder, die die 42-Jährige bei ihrem Tod 2015 hinterlassen hatte. „Gemeinsam mit den Großeltern hatten wir die Idee, dass die Kinder die Sterne auf den Stein malen und wir sie dann einmeißeln,“ erinnert sich Lars Steuer vom Steinmetzhaus Rostock, „als letzten Gruß an die Mutti.“ Am 19. Oktober begeht die Branche den „Tag des Grabsteins“.

Für Steuer und seinen Geschäftspartner Nico Nautsch sind Grabsteine keine Trauersteine. „Es sind Gedenksteine, die man für geliebte Menschen aufstellt,“ sagt Nautsch. Und an deren Gestaltung die Angehörigen aktiv mitwirken dürfen. „Man merkt die Euphorie und Freude der Leute, weil sie am Grabmal mitarbeiten können,“ berichtet Nautsch.

Steine aus der ganzen Welt

Die Steine, die das Steinmetzhaus verarbeitet, werden aus der ganzen Welt geliefert: aus der Ukraine, aus Brasilien, Indien, aber auch aus dem Elbsandsteingebirge in Sachsen. Die Farbvielfalt reicht von weißem Marmor bis zum tiefschwarzen Granit. Wie sich ein Stein anfühlt, können Kunden anhand von Steinproben erleben.

Wenn Nautsch die Kunden fragt, ob sie sich eine glatt polierte Oberfläche für den Stein wünschen, bekommt er auch überraschende Antworten: „Ein Angehöriger hat darauf mal geantwortet: ,Nein, Opa Horst war mehr so der Ruppige.’ Da passte dann ein naturbelassener Stein besser,“ scherzt der 40-Jährige.

Handschriften oder Unterschriften der Verstorbenen können ebenfalls eingearbeitet werden. Hebräische und arabische Schriftzeichen waren auch schon dabei. „Da muss man sehr genau sein bei der Korrektur von Fehlern,“ so Nautsch. Wenn doch mal ein Zahlen- oder Buchstabendreher drin ist, kann der Steinmetz mit Steinresten, Kleber und Farbe korrigieren.

Grabstein mit Segel

Ein Stein lässt sich auch mit anderen Materialien oder Gegenständen kombinieren, etwa mit Holz. So hatte die Firma einen Stein entdeckt, der an die Form eines Segels erinnerte. Diesen verbanden sie mit einem Stück Holz, das den Mast darstellen sollte. Die Familie eines gerade verstorbenen passionierten Seglers kaufte diese Montage, wünschte sich aber eine entscheidende Änderung: „Anstelle des originalen Holzstücks sollten wir ein Teil des Mastes seines Segelbootes einarbeiten“, erzählt Nautsch.

Ein weiterer Trend seien QR-Codes, die in die Steine gearbeitet sind. Wenn man diese mit dem Handy scannt, sieht man Bilder oder Videos des Verstorbenen. Seit 2008 gibt es diese Form des Gedenkens in Japan, seit 2011 auch bei manchen Anbietern in Deutschland „Wir haben das im Blick. Aber die Nachfrage ist bei uns noch nicht da,“ sagt Steuer. Auch bildhauerische Arbeiten seien in MV weniger verbreitet als etwa im Süden Deutschlands.

Im Schnitt dauere die Bearbeitung eines Steins meist ein bis zwei Tage, für aufwendigere brauchen die Steinmetze auch mal zwei Wochen oder länger. Auf Holzrollen oder mit Hilfe von Sackkarren wird der fertige Grabstein, der bis zu 200 Kilo wiegen kann, auf den Friedhof transportiert und befestigt.

Die Kosten für einen Stein reichen von 500 Euro bis 20 000 Euro. Eine anonyme Urnengrabstelle in einer Gemeinschaftsanlage sei freilich billiger, räumt Nautsch ein. Doch für ihn hat so eine Bestattung nicht viel mit Würde zu tun: „Wir haben gesehen, wie ältere Frauen mit Schritten abmessen, wo die Urne ihres verstorbenen Ehemanns liegt. Die Blumen, die sie ablegen, werden bis zum nächsten Tag weggeräumt, da sie das Rasenmähen behindern.“

Jeden Tag neue Schicksalsschläge

Die Wahl eines Grabsteins will gut überlegt sein, betont Nautsch. Manchmal stünden die Angehörigen schon einen halbe Stunde nach der Beisetzung in seinem Büro. „Da sind sie aber meistens noch nicht aufnahmefähig,“ meint der gebürtige Rostocker. Dann rät er den Trauernden, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen. Andere würden sich dagegen sehr viel Zeit lassen: Ein 2012 Verstorbener bekam seinen Stein erst nach sechs Jahren.

Etwa 70 Prozent widmet der Steinmetzbetrieb den Grabsteinen. Drei Mitarbeiter unterstützen Nautsch und Steuer bei der Arbeit. Was er Tag für Tag erlebt, lässt den Handwerker nicht kalt: „Wir müssen das auch verarbeiten. Durch die Schicksalsschläge, die wir erzählt bekommen, werden wir hier jeden Tag geerdet.“

