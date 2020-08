Rostock

Ein Brief, der für Diskussionen gesorgt hat: Nachdem 205 Schüler und Schülerinnen aus Parchim in Quarantäne müssen, weil eine Lehrerin positiv auf das Coronavirus getestet wurde, haben die betroffenen Eltern einen Brief vom Landkreis Ludwigslust-Parchim bekommen. Was die OZ-Leser dazu denken, zeigt eine Umfrage, an der 3170 Personen (Stand Dienstag 13.30 Uhr) teilgenommen haben.

In dem Brief wird davor gewarnt, dass das Infektionsgesetz vorsieht, bei schweren Regel-Verstößen gegen die Quarantäne-Maßnahmen die Kinder „zwangsweise“ in einer „geeigneten abgeschlossenen Einrichtung“ unterzubringen. Die Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG hat gezeigt, dass der Großteil der Leser strikt gegen diese Form der Isolation ist.

Auf die Frage „Sollen Kinder isoliert werden, wenn Familien Quarantäne-Regeln nicht einhalten?“ antworteten 2985 von 3170 Teilnehmern, dass die Maßnahme übertrieben wäre. Das sind 94,2 Prozent. Lediglich 172 Personen fänden diese Maßnahme angemessen, das entspricht 5,4 Prozent. 0,4 Prozent der Teilnehmer sind sich nicht sicher.

Auch bei Facebook haben sich einige Leser zu dem Thema geäußert. Anne Trübner hat auf dem sozialen Netzwerk ihr Unverständnis zu dem Thema gezeigt: „Man kann es auch übertreiben. Die Erwachsenen, die sich nicht dran halten, zahlen Strafe und werden nicht ins Heim gesteckt oder sonst wo eingeschlossen – aber die Kinder müssen leiden“, schreibt sie. Doch Matthias Löbsack sieht es gelassener: „Es klingt drastisch, aber es geht nur darum, wenn man sich nicht an die Quarantäne hält. Man hat es doch selbst in der Hand“.

