Rostock

So üppig bunt wie ihre Erscheinung ist auch der Name von Schwester Rosa-la-ola Grande. Der Rostocker ist in seiner farbenfrohen Aufmachung Teil einer Organisation, die ehrenamtlich als queere Nonnen in Sachen Seelsorge unterwegs sind. Schon seit 19 Jahren hat Schwester Rosa immer ein offenes Ohr und ein großes Herz für die Probleme der Menschen, die sich ihr offenbaren.

Lesen Sie mehr: Zwei Mütter, Vater, Kind: So läuft der Alltag in einer Regenbogenfamilie in Rostock

Hilfe in der Not, bei Sorgen und Nöten in Liebeslagen oder sexuell übertragbaren Krankheiten, vornehmlich in den Bereichen der queeren Liebe, also jeglicher Form jenseits der heterosexuellen Normativität – das ist Schwester Rosas Spezialgebiet. Normalerweise sind die Schwestern im Team unterwegs, gesellen sich in Locations, wie dem B7 oder der Planbar in Rostock, zum Feiervolk. „Es hat einen Vorteil, dass wir so bunte Hühner sind, denn dadurch sind wir gut zu erkennen. Manche von uns treten eher laut auf, andere sind leise – das ergänzt sich wunderbar“, beschreibt Rosa sich und ihre Schwestern. „In der Regel sind wir mit mehreren auf Tour. Wir sind einfach da und haben ein offenes Ohr. Es findet sich zu jeder Uhrzeit jemand, den etwas bedrückt.“

„Jeder ist wunderbar und wertvoll“

Die schillernde Aufmachung ist Selbstschutz, aber auch Mittel zum Zweck. Einer bunten Schwester sein Herz zu öffnen, fällt den meisten leichter. Die Kunstfigur als Beichtschwester. „Dass man so bunt und skurril ist, macht den Zugang leichter, sogar dann, wenn erst etwas Skepsis und Zögern herrscht“, erklärt Rosa.

Lesen Sie mehr: Alles andere als ein Trauerspiel: Rostockerin arbeitet als Tagesmutter und Bestatterin

Da die Anonymität in Rostock natürlich nicht derart gegeben ist wie beispielsweise in einer Großstadt wie Berlin, steht die Schwester auch online und per Mobiltelefon zur Verfügung, wenn ein Problem gelöst werden soll. „Es hilft oft schon, den Menschen im Gespräch klarzumachen, dass jeder trotz aller Widrigkeiten wunderbar und wertvoll ist.“

Eine Art Soforthilfe in fast allen Lebenslagen

Jeder, der sich, mit welchen Problemen auch immer, an die Schwester wendet, kann sich des Stillschweigens sicher sein. Schwester Rosa ist mental gesehen immer zur Stelle, wenn zum Beispiel das Präservativ gerissen ist und guter Rat teuer. „Ich biete eine Art Soforthilfe, weil man mich immer erreichen kann.“ Nicht nur in Notsituationen ist Rosa die Rettung. Ihr Credo ist es in erster Linie, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, und sei es nur aufgrund ihrer außergewöhnlichen Aufmachung. Dass die Menschen auf sie reagieren, merkt man sofort.

Auch am Rostocker Hafen ist Rosa der Hingucker schlechthin. Eine vorbeispazierende Dame lässt es sich nicht nehmen, Schwester Rosa zu beglückwünschen. „Es ist schön, dass sich Leute noch was trauen“, ruft sie ihr strahlend zu. Trauen muss sich Rosa mitunter schon mal, in der S-Bahn zu fahren, heute sogar mehr als früher. „Es gibt immer mehr feindliche Blicke, das war früher nicht so.“ Dabei ist ihr Weg nur dieser: Gutes tun und Freude verbreiten, Stigmatisierungen auflösen, Präventionsarbeit in Sachen Safer Sex.

„Es ist ein Glücksgefühl, anderen zu helfen“

Was löst die ehrenamtliche Tätigkeit in Rosa aus? „Es ist ein sehr positives, starkes Gefühl, für andere da zu sein. Ein Glücksgefühl, anderen helfen zu können.“ Dafür lohnt sich jedes Mal wieder das zweistündige Schminken und Schlüpfen in die kunterbunte Aufmachung. „Es müsste mehr Nonnen wie uns geben, wir werden gebraucht. Das Tilgen verinnerlichter Schuldgefühle, weil sich jemand als nicht konform mit den Erwartungen der Gesellschaft empfindet und darunter leidet, ist so heilsam“, sagt Rosa.

Wenn das Leben keine Farben mehr kennt

„Es ist eine Bereicherung, wunderschöne gegensätzliche Geschichten zu hören und zu sehen, wie sich Leute über unsere Anwesenheit freuen.“ Es gibt über 2000 queere Nonnen weltweit, darunter jegliches Geschlecht. Ausnahmen gibt es keine. Personen, die sich Rosa gegenüber öffnen, stehen manchmal schon kurz vor einem erschütternden Wendepunkt in ihrem Leben. Dort, wo Bunt das innere Auge nicht mehr erreicht, alle Farben nur noch Grau und Schwarz sind. „Ich habe Menschen getroffen, die noch rechtzeitig mit mir gesprochen haben, dass sie nicht mehr wollen. Dann habe ich natürlich professionelle Hilfe dazu geholt.“

Eine bunte Schwester als Traurednerin

Voll im Rausch der Farben hingegen kann Rosa bei einer Trauung von Regenbogen-Paaren sein und als Traurednerin den Hafen der Ehe einläuten. Dabei ist sie wieder ganz in ihrem Element: Freude verbreiten und Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern! Wer auch einmal Hilfe in allen Lebenslagen sucht, findet Kontakt unter www.indulgenz.de.

Autorin: Anja von Semenow