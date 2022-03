Rostock

„Ein geiles Gefühl, endlich wieder vor vielen Leuten spielen zu können“ sagt Poul Mietzke. Der Bassist der „Champers“ freut sich drauf, gleich mit seiner Band die Bühne zu rocken. Bock aufs Spielen – das Gefühl teilt der Musiker mit vielen an diesem Abend.

Die „Champers“ sind eine von insgesamt 16 Bands, die am Samstagabend, 12. März, im Mau-Club die Bühne entern. Vier Stunden Live-Musik – das Programm von Rostocks erstem Festival 2022 kann sich hören lassen. Es ist ein Comeback: In den vergangenen zwei Jahren hatte das Festival der Rock- und Pop-Schule (RPS) coronabedingt nicht im Mau stattfinden können. Dafür wollen es die Beteiligten der 22. Konzert-Auflage umso mehr krachen lassen.

„Super Stimmung“ im Mau-Club

Das Licht geht aus, die Scheinwerfer an. Die ersten Gitarrenriffs erklingen, das Schlagzeug setzt ein und die ersten Musikfans im Publikum gehen ab: Ob Country oder Bigband-Musik, Pop oder Rock – Angelo Möbius, Peter Kilian und Maria Müller lassen keinen Titel aus und tanzen vor der Bühne ab. „Super-Stimmung. Wir nehmen alles mit was geht“, sagt Möbius und lässt sich gleich vom nächsten Song mitreißen. Wenige Meter weiter wippen Sebastian Dreyer sowie Diana und Sebastian Behrendt zum Takt mit. Letztere beiden fiebern besonders einem Auftritt entgegen. „Unser Sohn Leon spielt nachher noch.“ Mama und Papa können kaum erwarten, dass der 20-Jährige auftritt. „Wir sind superstolz.“

Meret Kühl von „Eyecatcher“ ist zum dritten Mal beim RPS-Festival dabei, hat ihren Auftritt gerade hinter sich und ist happy. „Klar, ein bisschen Lampenfieber vorher ist immer dabei. Aber sobald ich von der Bühne runter bin, würd’ ich am liebsten sofort wieder rauf“, sagt die Sängerin und lacht.

Eine Zugabe würde sich das Publikum von diesen Jungs offenbar sehr wünschen: Die „Champers“ rocken mit Coversongs wie „Killing in the name“ von „Rage against the Machine“ die Bühne und die Menge feiert ab. Bassist Poul Mietzke kann an diesem Abend gleich mehrfach in die Saiten greifen: Neben dem Gig mit seiner Band gibt er für zwei andere Combos den Aushilfsmusiker. „Es macht Spaß und ist jedes Mal ein Adrenalinkick.“ Er ist froh, wieder live vor Leuten spielen zu können statt wie im vergangenen Jahr via Livestream. „Wenn die Menge ausrastet – genial.“

Backstage machen sich die nächsten Acts bereit. Die Stimmung – ein Mix aus Nervenflattern und Partylaune. „Von ,ich hau mir vorher noch entspannt ’ne Bockwurst rein’ bis ,ich zitter’ so, ich krieg den Klinkenstecker nicht in meine Gitarre’ ist hier alles dabei“, scherzt Christian Jack Hänsel. Er leitet die Rock- und Pop-Schule, moderiert das Festival und ist mehr als froh, dass das Event nach zwei Jahren Abstinenz wieder im Mau stattfinden kann. „Es wird Zeit, dass wieder Schwung in die Moleküle kommt. Kultur ist wichtig. Es tut gut, dass es endlich wieder richtig losgeht.“

Hänsel veranstaltet RPS-Festival seit 22 Jahren

Hänsel veranstaltet das Festival seit 22 Jahren, doch diesmal fühle es sich für alle Beteiligten noch spezieller an als sonst. „Wenn man zwei Jahre lang kein Bild mehr gemalt hat und nun wieder Anfang soll, ist es wieder was ganz Neues. Genauso ist das mit den Akkorden.“ Dass er die nach wie vor drauf hat, zeigt der Musiker, als er für Triton in die Saiten haut und Lady Gagas „Shallows“ anstimmt.

Mit fortschreitender Stunde füllt sich der Saal. Marie von der Heide und Inga Wiese sind ganz spontan vorbeigekommen. „Ein Kollege von mir spielt heute, das wollen wir uns anschauen“, sagt Inga Wiese. Nach so langer Corona-Pause ist ihr jedes Live-Event willkommen. „Es tut gut, wieder unter Menschen zu sein und zu feiern.“

Line-up spielt sich quer durch etliche Musik-Genres

Jungspunde und alte Haudegen, Newcomer und Routiniers geben sich auf der Bühne die Klinke in die Hand: Das Line-up ist mit allen Altersklassen besetzt und bedient viele Genres. Rock’n’Roll-Fans kommen bei Trampers Road auf ihre Kosten, die Hits von Musikgrößen wie Johnny Cash im Repertoire haben. Für Sänger Eckhard Fink ist der Abend ein Genuss. „Alle sind gut drauf. Das macht unheimlich Spaß.“ Er hat sich vor fünf Jahren den Jugendtraum von der eigenen Band erfüllt. „Mit fast 66 Jahren fängt das Leben an“, scherzt er.

Apropos Anfang: Das RSP-Festival soll der Auftakt sei. Rostocks Pop- und Rockschule will künftig wieder mehr live von sich hören lassen.

