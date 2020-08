Rostock

Weniger Komfort für die 44 Millionen Fahrgäste pro Jahr, aber auch deutlich niedrigere Kosten für die Stadtkasse: Die Hansestadt setzt bei der Modernisierung ihrer Straßenbahn-Flotte nun doch den Rotstift an.

Statt 38 neuer Bahnen darf die Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) nicht einmal 30 kaufen. Stattdessen sollen die ältesten Modelle im Fuhrpark „saniert“ werden. Das spart richtig Geld, doch auf Annehmlichkeiten wie eine Klimaanlage an heißen Tagen werden die Fahrgäste in diesen Bahnen auch künftig verzichten müssen. Glücklich sind alle Beteiligten damit nur bedingt.

Neue Bahnen zu teuer

Hintergrund: Bereits seit Jahren ist bekannt, dass die RSAG dringend in ihren Fuhrpark investieren muss. Die alten Straßenbahnen vom Typ 6N1 haben nach gut 30 Jahren im Dienst eigentlich ihre Lebensdauer erreicht, fallen immer häufiger mit Mängeln aus. Der Vorstand des größten Verkehrsunternehmens im Land um Technik-Chef Jan Bleis und die kaufmännische Geschäftsführerin Yvette Hartmann will deshalb neue Bahnen kaufen. 40 Stück für um die 120 Millionen Euro.

So jedenfalls sah der Ursprungsplan aus. Doch spätestens seit dem Amtsantritt Madsens gibt es Streit um die Neuanschaffung. Denn die RSAG kann sich die Bahnen allein nicht leisten, das Land will höchsten acht Millionen Euro an Zuschüssen geben. Im teuersten Szenario hätte das Rathaus aus dem Stadthaushalt fast 60 Millionen Euro zuschießen müssen. Aber selbst vor der Corona-Krise – als Rostock noch mit Millionen-Überschüssen im Stadtsäckel rechnete – wollten sich die Verantwortlichen das nicht leisten. Das neue Volkstheater, die Bundesgartenschau 2025, eine neue Schwimm- und Eishalle, neue Feuerwachen – die Wunschliste Rostocks war auch ohne neue Bahnen lang und vor allem teuer.

Bereits Ende 2019 stellte OB Madsen daher den Kauf von 40 neuen Bahnen infrage: Mit der Multi-Millionen-Investition lege sich Rostock auf Jahrzehnte fest, verbaue sich auch Spielräume für neue, alternative Lösungen im Nahverkehr. „Wenn ich nach den Vorteilen der Straßenbahn frage, heißt es, wir können damit zeitgleich viele Menschen transportieren. Aber dann hört es auch schon auf. Ich stelle mir einfach die Frage, ob wir in 30 Jahren noch Straßenbahnen in der Form brauchen“, hatte der Rathaus-Chef damals der OZ gesagt. Die Hansestadt würde zu viel Geld ausgeben, um den Ist-Zustand zu erhalten – und für die vielen Steuermillionen nicht einen Schritt bei den Verkehrsproblemen weiterkommen.

RSAG darf weniger Bahnen kaufen

Nun hat sich die Rathaus-Spitze offenbar doch dazu durchgerungen, Geld aus der Stadtkasse zu geben – allerdings deutlich weniger, als bisher geplant: Die RSAG darf nun doch neue Straßenbahn bestellen – allerdings nicht 38 Fahrzeuge, sondern nur 28. Zehn alte Bahnen sollen noch länger in Betrieb bleiben und saniert werden. So hat es vor wenigen Jahren auch Schwerin gemacht.

Die RSAG muss zudem aus eigener Tasche – und somit am Ende des Tages über die Fahrpreise – zehn Millionen Euro mehr aufbringen, als sie wollte. Die Stadt aber spart am Ende mehr als 20 Millionen Euro und muss „nur“ noch 38 statt knapp 60 Millionen Euro zuschießen. Zur Frage, wie sich der Deal auf die Fahrgäste und auch die Tarife auswirkt, schweigen RSAG und Rathaus auf OZ-Nachfrage.

Ein Kompromiss – mehr nicht

Dass die neue Lösung ein Kompromiss, aber keine Wunschlösung ist – beide Seiten machen daraus keinen Hehl: „Wir können die zehn alten Bahnen nicht selber sanieren. Das müssen wir an Dritte vergeben“, sagt RSAG-Chef Bleis. Für weitere zehn Jahre sollen die „Oldtimer“ fit gemacht werden. Neuer Lack, neue Technik. Für viel mehr wird das Geld nicht reichen: „Wenn es geht, würden wir die Bahnen gerne auch etwas moderner gestalten. Mit Annehmlichkeiten für die Fahrgäste – mit Klimaanlagen etwa, wie sie bei den neueren Modellen in Rostock üblich sind“, so der Technikvorstand der Straßenbahn AG. „Aber die Frage ist, ob wir dafür Mittel haben.“ Am Ende spart Rostock also doch beim Komfort der Fahrgäste.

Bleis sagt deutlich: „Das ist nicht unsere Wunschlösung.“ Er stehe aber zu dem „mühsam errungenen Kompromiss.“ Mehr gäben die Finanzen von Stadt und RSAG nun einmal nicht her. „Und die Förderung des Landes ist angesichts der Gesamtsummen eher marginal.“

OB will neue Ideen

Nach OZ-Informationen aus der Bürgerschaft hätte der OB gerne noch weniger Geld ausgegeben, der RSAG noch weniger neue Bahnen zugestanden. Offiziell aber versucht Madsen dem Deal doch etwas Gutes abzugewinnen: „Der Kompromiss entspricht nicht nur einem sorgsamen Umgang mit finanziellen und materiellen Ressourcen. Es ermöglicht auch unseren nachfolgenden Generationen größere Flexibilität“, sagt er.

Soll heißen: „Wir modernisieren die Flotte der RSAG ‚in Tranchen‘. Wir haben so die Chance, künftig schneller und flexibler auf neue Ideen und Innovationen im Nahverkehr zu reagieren, neue Technologien zu nutzen.“ Zumindest eines seiner Ziele habe er damit erfüllt: Rostock legt sich nicht für 35 Jahre fest, wie der Nahverkehr aussehen soll.

