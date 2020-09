Rostock

6 Uhr morgens: Der Doberaner Platz in Rostock ist menschenleer. Dort, wo sonst Berufspendler auf die Straßenbahn warten, ist es ruhig. Einzig Modi Algasem steht an der Haltestelle und blickt irritiert zur Anzeigetafel. Statt den nächsten Verbindungen der Straßenbahnlinien zeigt diese nur den Hinweis auf einen Warnstreik zwischen 3 und 9 Uhr an. „Das wusste ich nicht. Warum wird denn wieder gestreikt?“, fragt er genervt. „Wie soll ich denn jetzt nach Dierkow kommen? Ein Taxi kann ich mir nicht leisten.“

Im Rahmen der bundesweiten Verhandlungen im Nahverkehr hat die Gewerkschaft Verdi auch im Nordosten zum Ausstand aufgerufen. Es geht um einen einheitlichen Rahmentarifvertrag für die bundesweit rund 87 000 Beschäftigten. Die Gewerkschaft verlangt einheitliche Regeln, etwa für Sonderzahlungen, Urlaub, Schichtzulagen oder den Ausgleich von Überstunden. Am Warnstreik beteiligen sich auch die Mitarbeiter der Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) und Rebus. S-Bahnen fahren hingegen.

Alternative per Fahrgemeinschaft oder Fahrrad

Allein in Rostock sind nach Schätzungen der RSAG am Dienstagmorgen rund 30 000 Pendler und Schüler vom Stillstand der öffentlichen Verkehrsmittel betroffen. Zu ihnen gehört Kathleen Hesse, die normalerweise jeden Tag mit der Straßenbahn von Evershagen in die Innenstadt fährt. „Ich habe mir eine Fahrgemeinschaft organisiert. Der Streik wurde ja früh angekündigt“, sagt sie. „Ich finde das trotzdem nicht gut. Jetzt ist auch mal genug, es wurde ja schon oft gestreikt dieses Jahr.“

Andere nehmen sich spontan ein Taxi, um an ihr Ziel zu kommen. „Noch ist es ruhig, aber ich denke, es werden heute mehr Fahrten“, sagt Taxifahrer Eugen Bondar. „Für uns ist das gut, wenn die Bahn nicht fährt.“ Zudem sind an diesem Morgen einige Fahrradfahrer unterwegs. „Das mache ich aber jeden Tag, daher bin ich nicht betroffen“, sagt Christina Hauptmann. „Aber mir tut es für die Pendler und die Schüler leid.“

Eltern bringen ihre Kinder zur Schule

Brit Butzirus bringt ihre Tochter, wie bereits bei den Streiks am Jahresanfang, mit dem Auto zur Heinrich-Schütz-Schule in Reutershagen. „Ich selbst bin nicht auf die Bahn angewiesen, aber finde es nicht gut, dass der Schulbus nicht fährt“, sagt sie. „Es ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass wir jetzt die Kinder durch die Gegend kutschieren.“

Frank Pomplun begleitet seinen Sohn zu Fuß. „Natürlich ist das für viele Schüler ärgerlich, dass der Bus nicht fährt“, sagt er. „Aber ich kann auch die Streikenden verstehen. Es ist wichtig, für seine Rechte einzustehen.“

100 Mitarbeiter im Warnstreik

Während im gesamten Stadtgebiet keine Straßenbahn zu sehen ist, ist der Betriebshof in Reutershagen voll. Vor dem Tor haben sich Bus- und Straßenbahnfahrer versammelt. Sie tragen Warnwesten und haben Verdi-Fahnen an den Zäunen befestigt. Auf einem Aufsteller ist groß das Wort „ Warnstreik“ zu lesen.

„Ich bin unter anderem hier, weil ich eine Zulage für Schichtarbeit möchte“, sagt Straßenbahnfahrer Christian Passig. Sein Kollege Derik Stolpmann nickt. „Ich möchte bundeseinheitliche Arbeitsbedingungen“, ergänzt der Bus- und Straßenbahnfahrer.

Neben den Mitarbeitern in Reutershagen haben sich weitere vor dem Betriebsgelände in Schmarl versammelt. Insgesamt haben etwa 100 Mitarbeiter des Unternehmens ihre Arbeit niedergelegt.

Reaktionen fallen unterschiedlich aus

Die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus, wie Verdi-Bezirksgeschäftsführer Detlev Follak erklärt. „Wir haben Anrufe von Passagieren, die sich beschweren, dass wir wieder streiken, aber auch viele verständnisvolle Nachrichten, erhalten“, sagt er. „Nicht die Streikenden sind die Verursacher, sondern diejenigen, die die Streikenden dazu zwingen.“

Der Kommunale Arbeitgeberverband in MV bezeichnet den Warnstreik hingegen als unnötige Eskalation. „Es ist gerade einmal fünf Monate her, dass wir nach schwierigen Verhandlungen Einkommenszuwächse in Höhe von mehr als zwölf Prozent bis Mitte 2022 vereinbart haben. Damit haben die Arbeitgeber im bereits bestehenden Lockdown ein starkes Signal gesetzt“, sagte Verhandlungsführerin Gabriele Axmann.

Weitere Streiks möglich

Ob es weitere Streiks geben wird, lässt sich derzeit noch nicht vorhersehen. „Wir hoffen, dass die Arbeitgeberseite das Signal wahrnimmt und wir zügig wieder an den Verhandlungstisch kommen“, so Follak. Wenn die starre Haltung der Gegenseite allerdings bestehen bleibe, werde es ein „heißer Herbst“.

Von Katharina Ahlers