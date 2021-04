Rostock

Dass der Rostocker Nordwesten im Vergleich zu anderen Stadtteilen eher weniger gut an das öffentliche Nahverkehrsnetz angebunden ist, ist kein Geheimnis. Vor allem die Taktung der vorhandenen Linien lässt so manchen Bürger verzweifeln. „Manchmal warte ich länger auf einen Anschluss, als ich dann tatsächlich unterwegs bin“, merkt die Rostockerin Miriam Holz an. „Das ist wirklich ärgerlich.“

Doch genau das soll sich nun ändern. Mit ihrer „Angebotsoffensive 2022“ will die Rostocker Straßenbahn AG dafür sorgen, dass die Stadtteile Groß Klein, Schmarl, Lütten Klein und Lichtenhagen nicht nur untereinander, sondern auch mit dem Rest der Hansestadt besser vernetzt werden, wie RSAG-Vorstandsmitglied Jan Bleis in der Sitzung des Ortsbeirates Groß Klein am Dienstagabend mitteilt. Insgesamt sollen vier Maßnahmen umgesetzt werden.

Neue Linien, höhere Taktung

So werde tagsüber auf den Buslinien 25, 31, 38 und 39 ein 10-Minuten-Takt im Busnetz Nordwest eingeführt. Insbesondere die beiden Stadtteile Schmarl und Groß Klein, die keine direkte Anbindung an das Straßenbahnnetz haben, würden von dieser Angebotsverdichtung profitieren, wie Bleis betont.

Die Linie 38 wird zudem verlängert. Sie hält künftig nicht „nur“ in Lütten Klein, sondern fährt ab 2022 weiter bis Lichtenhagen, wodurch auch das gerade entstehende Wohngebiet in der Möllner Straße mit eingebunden werde. Ebenfalls im 10-Minuten-Takt soll zukünftig in Gehlsdorf - ein Stadtteil, der sich durch neue Wohnbebauung besonders dynamisch entwickelt – gefahren werden.

Auf Bedürfnisse der Bürger eingehen

Ein weiteres Vorhaben beinhaltet die Stärkung der „Express-Buslinie X41“. Statt einmal pro Stunde soll der Bus alle 30 Minuten zwischen dem Rostocker Nordwesten und Nordosten verkehren. „Diese Verbindung wird von unseren Fahrgästen gerne genutzt. Indem wir einen zusätzlichen Bus einsetzen, wollen wir noch besser auf ihre Bedürfnisse eingehen.“

Ein weiterer Punkt der Offensive kommt vor allem den Schmarlern zugute. Demnach ist geplant, dass die Strecke der Linie 39 nicht nur wochentags, sondern auch samstags befahren wird, wodurch ein überlagerter 15-Minuten-Takt entstehe. Einkaufsstätten in Schutow sowie Reutershagen und das Uniklinikum blieben dadurch auch am Wochenende gut erreichbar.

500 Tonnen weniger CO2 im Jahr

Insgesamt will die RSAG durch die Angebotsverdichtung pro Jahr mehr als 1,7 Millionen zusätzliche Fahrgäste gewinnen, was einer Steigerung von fünf Prozent entspricht. Pro Jahr können damit sogar 875 000 Pkw-Fahrten vermieden werden, was einen vermiedenen CO2 -Ausstoß von 500 Tonnen pro Jahr bedeutet. „Es profitieren alle davon“, ist sich Bleis sicher.

Davon sind auch die Mitglieder des Ortsbeirates Groß Klein überzeugt. Vor allem die höhere Taktung kommt bei ihnen gut an. „Das ist eine tolle Sache“, sagt Gremienchef Uwe Michaelis (SPD). Daumen hoch gibt es ebenfalls von den Anwohnern Nancy Sieron und Klaus Reinold. Wie viele andere auch können sie es kaum erwarten, bis das Streckennetz im Nordwesten der Hansestadt ausgebaut wird. „Es ist an der Zeit, dass sich etwas tut. Wir warten schon viel zu lange darauf“, sagt Reinold.

Ähnlich sieht es Miriam Holz. Berufsbedingt muss die Rostockerin mehrmals pro Woche quer durch die gesamte Hansestadt fahren. Mit den angedachten Änderungen im Streckennetz werde das zukünftig deutlich schneller gehen. „Das neue Angebot ist nicht nur für die Bürger im Nordwesten ein enormer Zugewinn. Es erhöht auch die Lebensqualität aller Hansestädter.“

Von Susanne Gidzinski