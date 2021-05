Rostock

Los ging es mit echten Pferdestärken – denn die ersten Straßenbahnen, die vor 140 Jahren durch Rostock rollten, wurden noch von den Vierhufern gezogen. Im Jahr 1881 startete die Mecklenburgische Straßen-Eisenbahn AG die erste Pferdebahn in Rostock. Der Betrieb lief mit neun Wagen und 27 Tieren. Und das auf drei Strecken: Vom Weißen Kreuz über den Neuen Markt und die Kröpeliner Straße bis zum Alten Friedhof, vom Strand (Stadthafen) bis zum Hopfenmarkt sowie vom Schröderplatz zur Augustenstraße und vom Neuen Markt bis Hopfenmarkt.

„Die Mitfahrt war damals nur etwas für Privilegierte und Platz war für etwa 20 Personen. Das war damals eine Sensation, vorher gab es ja nur die Kutschen mit weit weniger Platz“, weiß Jan Bleis, Vorstand der heutigen Rostocker Straßenbahn AG (RSAG). Heutzutage kann pro Straßenbahn die zehnfache Menge Menschen auf einmal transportiert werden.

Glücksfall, dass Fakten, Anekdoten und Bilder erhalten sind

Bleis ist zwar selbst erst im sechsten Jahr beim Unternehmen tätig, hat sich aber nicht nur aus beruflichem Interesse mit der Historie der RSAG befasst. Dass so viele Fakten, Anekdoten und Bilder erhalten sind, sei ein Glücksfall. „Vor allem, weil das Betriebsarchiv der RSAG 1945 fast komplett verbrannt ist“, erzählt Bleis.

Es seien besonders die engagierten Straßenbahnfreunde gewesen, die sich durch das Stadt- und Landesarchiv wühlten, um die Geschichte des öffentlichen Personennahverkehrs in Rostock aufzuarbeiten. Nicht zu vergessen die Ehrenamtler, die das Depot 12 in Marienehe pflegen, wo vom Modellbau bis zur großen Straßenbahn Geschichte tatsächlich erlebbar wird.

Erste elektrische Bahn im Jahr 1904

Und die Historie der RSAG ist es allemal wert, erzählt und gefeiert zu werden. Vor allem, weil in Rostock immer an den Straßenbahnen festgehalten wurde, auch wenn sich dieses Fortbewegungsmittel lange kaum rechnete.

Zur Galerie Vom Pferdewagen zur Niederflurbahn – seit 140 Jahren gibt es in Rostock Straßenbahnen. Während in den ersten Modellen nur 20 Personen Platz fanden, sind es heute pro Bahn zehn mal so viele.

23 Jahre nach dem Start mit den Pferdebahnen wurde der Nahverkehr dann elektrisiert – mithilfe des E-Werkes in der Ernst-Barlach-Straße. Für die Beförderung der Fahrgäste wurden 21 Motortriebwagen aus der Waggonfabrik Uerdingen gekauft. Im Jahr 1911 folgten zwei weitere. Die nicht mehr benötigten Pferdebahnwagen dienten als Beiwagen.

Bombardierung Rostocks macht auch Nahverkehr zunichte

„Der kritischste Punkt der Geschichte war die Zeit nach dem Krieg“, erzählt Bleis. Zwar haben die Straßenbahnfahrzeuge die mehrtägige Bombardierung Rostocks fast unversehrt überstanden, da sie im Barnstorfer Wald versteckt wurden. „Aber durch die großflächige Zerstörung der Stadt wurde der Straßenbahnverkehr damals eingestellt.“ Gleise und Fahrzeuge sollten als Reparationszahlungen nach Minsk abtransportiert werden. „Glücklicherweise kam es dazu aber nicht“, so Bleis. Nur die Strandbahn nach Markgrafenheide wurde damals für immer eingestellt.

Bis Mai 1961 rollten die Straßenbahnen noch durch die Kröpeliner Straße. So wie auf dieser Aufnahme, die wohl aus dem Jahr 1938 stammt. Quelle: Universitätsarchiv Rostock/ Photo-Eschenburg-Archiv

Im Jahr 1946 hat dann die RSAG das gesamte sogenannte rollende Material sowie die Schienen übernommen und für den Bau der Strecke nach Gehlsdorf genutzt. Viele Bestands-Wagen fuhren dann noch bis in die 50er oder sogar 70er Jahre hinein durch die Stadt. Ab 1950 gab es allerdings immer wieder neue Fahrzeuge – zum Beispiel aus der Waggonfabrik Wismar oder sächsische Lowa-Wagen.

1990 kamen dann die ersten Tatra-Bahnen in die Hansestadt. Seit 1994 sind die sogenannten „6N1“ sowie „6N2“-Bahnen in der Stadt unterwegs – und bilden noch heute den größten Teil der Flotte. Immerhin ermöglichte die Einführung der Niederflur-Wagen einen erleichterten Einstieg.

Neue Straßenbahnen sollen 2025 in Rostock rollen

Auch wenn in diesem Jahr durch das Jubiläum die Historie in den Fokus rückt: RSAG-Vorstand Jan Bleis arbeitet schon längst an der Zukunft. Voraussichtlich 2025 werden auf Rostocks Schienen neue Straßenbahnen rollen. Dann wird die 3. Generation von niederflurigen Straßenbahnen die Straßen der Hansestadt erobern. „Denn wir gehen fest davon aus, dass die Straßenbahn ein Grundpfeiler der Mobilität in Rostock bleibt“, sagt er.

Die entsprechenden Weichen seien mit einem Bürgerschaftsbeschluss im Dezember gestellt worden. „Nun können wir 28 neue Bahnen kaufen und 10 bis 15 alte Bahnen wieder so grundhaft erneuern, dass man ihnen ihre 30 Jahre nicht ansieht und sie weitere zehn Jahre durchhalten.“ 135 Millionen Euro werden dafür investiert.

Zudem soll auch das Streckennetz ausgebaut werden. „Die Haupteinwohnerkonzentration bedienen wir zwar schon heute. Aber die Strecke einmal durch Reutershagen hat sehr großes Potenzial, deshalb gehen wir die jetzt an“, erzählt Bleis. Die entsprechenden Untersuchungen und Planungen laufen.

„Wenn alles gut geht und wir auch Förderung bekommen, dann wäre es ein tolles Ziel, wenn wir die neue Strecke in zehn Jahren in Betrieb nehmen können“, nennt der RSAG-Vorstand ein realistisches Zeitfenster. Von der Route würden nicht nur die Reutershäger und die Schüler des CJD-Campus profitieren. „Auch die Bewohner aus dem Nordwesten kommen dann beispielsweise schneller zum Zoo.“

Wird Gehlsdorf wieder ans Netz angebunden?

Viel diskutiert würde auch über eine Strecke, die es in der 140-jährigen Geschichte schon einmal gab. „Die Anbindung von Gehlsdorf an das Straßenbahnnetz ist ein Thema, auch wenn die Erweiterung in Reutershagen erst einmal Priorität hat“, sagt Bleis. Fraglich sei aber, ob die Bewohner des Stadtteils im Nordwesten die alte Strecke, wie sie bis 1974 bestand, wieder aktivieren wollen oder ob noch entstehende neue Wohngebiete angebunden werden sollten.

So soll gefeiert werden Die Corona-Pandemie beeinflusst auch das Jubiläum der RSAG. Dennoch sind einige Veranstaltungen geplant. Die Nahverkehrsfreunde vom Depot 12 wollen im August regelmäßige Sonderfahrten mit alten Bahnen anbieten. Und am 16. Oktober soll auch auf besondere Weise an den Start der Straßenbahnen in der Hansestadt erinnert werden. 140 Jahre später umfasst das Rostocker Liniennetz mittlerweile fast 200 Kilometer und mehr als 550 Haltestellen. Über 700 motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende sind bei der RSAG im Einsatz. Mehr Informationen zur Geschichte und den geplanten Aktionen gibt es online: www.140jahre-rsag.de

Und noch eine Frage beschäftigt den Vorstand: Denn auch der Betriebshof in der Hamburger Straße ist in die Jahre gekommen. 1956 wurde das Gelände bezogen. „Natürlich fallen da Arbeiten an, zum Beispiel müssen wir mal die Dächer erneuern“, zählt Bleis auf. Neue Fahrzeugtypen bei den Bahnen würden zudem auch immer Erneuerungen in den Werkstätten nach sich ziehen. Hauptproblem sei aber der Platz.

Da die Neuanschaffungen aber erst einmal Ersatz für ausgemusterte Bahnen sind, würde die Kapazität gerade noch reichen. „Fünf Bahnen mehr als heute – so, wie wir sie wahrscheinlich dann für die Strecke durch Reutershagen bräuchten – würden wir auch noch unterkriegen“, sagt Bleis. Bei allem, was darüber hinausgeht, stoße man aber an Grenzen. Vor allem, weil das bestehende Gelände nicht mehr erweiterbar ist.

Von Claudia Labude-Gericke