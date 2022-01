Risse im Boden, die Karosserie durchgerostet: Die „alten“ Rostocker Straßenbahnen sind in keinem guten Zustand mehr. Nun startet die RSAG ihr Modernisierungsprogramm: 28 neue Bahnen werden gekauft, zehn saniert. Wie das alles abläuft, was die Fahrgäste davon haben sollen und was das Ganze kostet.