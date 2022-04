Rostock

Darauf haben Fans gewartet: Die RTL-Serie Sisi, die 2021 Top-Einschaltquoten verzeichnen konnte, startet in die zweite Staffel.

Im Baltikum haben die Dreharbeiten für die Fortsetzung begonnen. Mit dabei: Dominique Devenport. Die in Rostock lebende Schauspielerin verkörpert erneut die Titelrolle. An ihrer Seite: Jannik Schümann alias Kaiser Franz. Doch ein weiterer Mann spielt im Leben von Österreichs Monarchin eine zunehmend wichtige Rolle: Giovanni Funiati alias Graf Andrássy übernehmen. Das hat RTL in den sozialen Netzwerken verraten.

Demnach schweben Sisi und Franz am Anfang der zweiten Staffel aufgrund der Geburt ihres Sohnes und Thronfolgers auf Wolke 7, doch „ziehen dunkle Wolken über ihrem Glück auf“. Weiter heißt es: „Otto von Bismarck droht damit, Österreich in einen Krieg zu verwickeln und als Sisi in politischer Mission nach Ungarn reist, trifft sie nicht nur auf die ungezähmten, wunderschönen Weiten der Puszta, sondern auch auf einen Mann, mit dem man Pferde stehlen kann: Graf Andrássy! Hin und her gerissen zwischen ihrem Ehemann und dem Grafen steht Sisi plötzlich vor einer schweren Entscheidung …“

Sendetermin wahrscheinlich Weihnachten

Wie die ausfallen wird, werden Fans wahrscheinlich erst in einigen Monaten herausfinden. Noch hat RTL den Sendetermin für Folge 1 der zweiten Sisi-Staffel zwar nicht offiziell bekanntgegeben, doch es ist davon auszugehen, dass sie Weihnachten 2022 im TV ausgestrahlt wird. Ende des Jahres sollen alle Folgen auch wieder online auf RTL+ gestreamt werden können.

Von Antje Bernstein