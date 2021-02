Börgerende/Nienhagen

Seit vielen Jahren zählt der Ostseeküstenradweg zu den beliebtesten Fernradwegen in ganz Deutschland. Mit dem „Bike & Travel-Award“ des gleichnamigen Magazins für Fahrradreisen ist die maritime Panoramastrecke jetzt als beste Genusstour 2021 ausgezeichnet worden. Mehr als 5000 Leser der Zeitschrift waren der Meinung, dass der Ostseeküstenradweg besonders familienfreundlich ist und den größten Erholungsfaktor unter deutschen Fernradrouten aufweist.

Der größte Anbieter von Radreisen auf dem Ostseeküstenradweg ist die Mecklenburger Radtour, die mehr als 20 abwechslungsreiche Touren zwischen Flensburg und Usedom im Angebot hat. Je nach Zeit, Ausdauer und regionaler Vorliebe geht es etwa in sechs Tagen von Lübeck über Kühlungsborn und die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst bis nach Stralsund am Tor zur Insel Rügen. Geradelt wird fast immer entlang der Wasserlinie – mit tollen Blicken aufs die Ostsee und jeder Menge Rastmöglichkeiten am Strand.

Schwere Schäden durch Küstenabbrüche

Verlockende Aussichten – die aber längst nicht für alle Orte entlang der etwa 8000 Kilometer langen Route gelten. „Na, herzlichen Glückwunsch“, sagt etwa Horst Hagemeister (parteilos), Bürgermeister in Börgerende-Rethwisch. „Wenn ich auf unseren Radweg gucke, fallen mir alles andere als Auszeichnungen ein.“

Schöne Aussicht: Auf dem Ostseeküstenradweg kann auch am Hafen in Wismar Halt gemacht werden. Quelle: Reinhard Witt

Denn bereits vor mehr als drei Jahren musste der Rad- und Wanderweg zwischen Börgerende und Nienhagen wegen erheblicher Küstenabbrüche teilweise gesperrt werden. „Und an der Situation hat sich bis heute nichts geändert“, ärgert sich Hagemeister. „Ich habe in den vergangenen Monaten zig Gespräche geführt, damit hier in irgendeiner Form eine Befestigung vorgenommen wird – aber das Land MV ist offenbar nicht in der Lage, seine Radwege zu erhalten.“

Der Ostseeküstenradweg Der Ostseeküstenradweg – auch Ostseeradweg oder Hansa-Route genannt – ist ein europäischer Fernradweg, der auf einer Länge von etwa 8000 Kilometern durch neun Länder rund um die Ostsee führt. In Deutschland können zwischen der dänischen Grenze im Norden und der polnischen Grenze im Osten gut 1100 Kilometer befahren werden. Das Streckenprofil lässt auch Radreiseanfänger, ungeübte Pedalisten und jüngere Radler auf ihre Kosten kommen, da die Wege meist asphaltiert sind, eine gute Beschilderung aufweisen und aufgrund der Geografie der Region kaum Steigungen zu überwinden sind.

Denn Börgerendes Bürgermeister sieht hier Schwerin in der Pflicht: „Das ist ein europäischer Radweg – Mecklenburg-Vorpommern wirbt damit offensiv um Urlauber.“ Die Feriengäste würden nicht wegen toller Kirchen oder anderer besonderer Bauten ins Land kommen, stellt Hagemeister klar: „Die kommen, weil es hier die Ostsee gibt.“

Dumm nur, wenn man die während der Radtouren an vielen Stellen gar nicht mehr sehen kann: „Unser Radweg wird jetzt offiziell von Heiligendamm kommend Richtung Nienhagen ins Landesinnere geführt – da herrscht im Ort bei den ganzen Massen richtiges Chaos.“

„Das ist ein europäischer Radweg – Mecklenburg-Vorpommern wirbt damit offensiv um Urlauber“, sagt Börgerendes Bürgermeister Horst Hagemeister Quelle: privat

Ein Szenario, das aktuell jedoch nur ein theoretisches ist. Denn bis auf einzelne Absperrungen direkt an den Abbruchstellen herrscht parallel zur Ostsee für die meisten Radler inzwischen wieder freie Fahrt. Um bei einer dringend notwendigen Wegebefestigung endlich voranzukommen, habe er die Idee einer geplanten „Modellregion zur Umsetzung der Landestourismuskonzeption“ unterstützt, macht Hagemeister deutlich: „Das war für mich einer der der Hauptgründe.“

Denn auch in diesem Rahmen könnte eine Sanierung der in vielen Bereichen sehr maroden Radwege forciert werden: „Allein können wir offenbar wenig erreichen, gemeinsam mit anderen sieht das schon anders aus.“

Nienhagen wartet seit 17 Jahren auf Radwegsanierung

Das sieht auch Uwe Kahl (CDU) so. „Der Europäische Rad- und Wanderweg wird jährlich von Tausenden Radlern genutzt“, sagt der Bürgermeister des Ostseebades Nienhagen. „Der Bereich zwischen unserer Gemeinde und Börgerende ist doch ein absolut negatives Aushängeschild – wenn wir so weitermachen, geht der Tourismus weiter den Bach runter.“

Dabei habe er auch seinen eigenen Küstenabschnitt im Blick, so Kahl: „Seit 2004 haben wir versucht, für die Erneuerung des Rad- und Wanderweges Fördermittel zu beantragen – 70 000 Euro haben wir allein für Planungskosten ausgegeben.“

Am Gespensterwald wurden löchrige Stellen ausgebessert

Mittlerweile – nach Dutzenden Anträgen und immer wieder neuen Förderrichtlinien – sei die Radwegeproblematik an das nunmehr dritte Ministerium um Verkehrs- und Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) übergeben worden, macht Kahl deutlich: „Wir sollten nochmal weitere 30 000 Euro für Planungen bezahlen – da haben wir die Ausbesserung lieber gleich selbst erledigt.“ Mittels recyceltem Naturstein wurde der besonders in Mitleidenschaft gezogene Abschnitt zwischen der Treppe am Technopark und der Ortsgrenze zu Elmenhorst grundlegend ausgebessert und wieder richtig befahrbar gemacht.

Hier war einmal ein Radweg: Der Abschnitt zwischen Kägsdorf und Menschendorf wurde 2019 durch Hochwasser stark beschädigt. Quelle: Reimer Nissen

Darüber hinaus hatten Mitarbeiter des Bauhofes im vergangenen Frühjahr den Weg durch den Gespensterwald an besonders löchrigen Stellen mit Naturbrechsand ausgebessert. „Wenn das Ministerium mit Blick auf eine umfassendere Sanierung unseres Radweges doch noch aktiv werden will und auf uns zukommt, können wir ja wieder mit dabei sein“, blickt Nienhagens Bürgermeister Uwe Kahl voraus. „Es müssen dann aber konkrete Vorschläge kommen.“

Abschnitt bei Meschendorf praktisch aufgegeben

So weit ist man in Meschendorf bei Rerik noch lange nicht. Im Gegenteil: Der Radfernweg E 9 ist hier nach mehreren Steilküstenabbrüchen der vergangenen Jahre unterbrochen und nicht mehr befahr- und begehbar. An einer schmalen Abzweigung Richtung Bastorf wird der Weg umgeleitet.

„Wenn ein Tourist über den Ostseeradweg fährt, dann erwartet er, dass er direkt an der Ostsee entlangfährt und das Wasser auch sieht“, betont Peter Schult. Der Fahrradvermieter aus Kühlungsborn ist direkt von den durch Küstenabbrüche verursachten Sperrungen betroffen. „Immer wieder beschweren sich Urlauber bei uns, in welchem schlechten Zustand die Radwege sind – wenn man sie denn überhaupt nutzen kann.“

Der Tourenführer bedauert, dass einige Wege offensichtlich aufgegeben wurden. „Die Aussage vom Land ist, dass der Weg zwischen Meschendorf und Kägsdorf jetzt so bleibt, wie er ausgeschildert ist.“

Immerhin: Die Ausgaben für Radwege sollen laut Straßenbauverwaltung MV in diesem Jahr steigen – auf insgesamt 34 Millionen Euro für Neubau und Erhaltung. So sollen 2021 rund 16 Millionen Euro für neue Radwege ausgegeben und kommunale Vorhaben mit zwölf Millionen Euro unterstützt werden sowie sechs Millionen in die Erhaltung fließen. Investitionen in ähnlicher Höhe sind demnach voraussichtlich auch für das Jahr 2022 geplant.

Von Lennart Plottke