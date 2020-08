Benefiz-Veranstaltung - Radeln für den guten Zweck: So läuft die „Hanse-Tour Sonnenschein“ in MV in diesem Jahr

Die Hanse-Tour Sonnenschein geht unter der Organisation von Claus Ruhe Madsen und unter der Schirmherrschaft unserer Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in diesem Jahr in die 24. Runde. Ab Mittwoch treten rund 150 Fahrradfahrer für den guten Zweck in die Pedale und legen an vier Tagen mehr als 500 Kilometer für die gute Sache zurück. Alle Teilnehmer werden zuvor auf Corona getestet.