Rostock

In der Hamburger Straße in Rostock kam es am Donnerstag, den 17. Oktober, zu einem Unfall. Dabei fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Fahrrad bei Rot über eine Ampel. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 9.30 Uhr. Die 34-jährige Fahrerin eines VW konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Von OZ