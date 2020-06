Radfahrer nach Unfall mit Auto in Rostock schwer verletzt

Rostock

Beim Abbiegen ist es am Montag im Rostocker Stadtteil Reutershagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radler und einem Autofahrerin auf Höhe der Hamburger Straße / Ecke Kuphalstraße gekommen. Nach bisherigen Angaben fuhr der Fahrradfahrer zügig entlang der Hamburger Straße in Richtung Innenstadt. Das Auto befuhr ebenfalls die Hamburger Straße und wollte nach rechts in die Kuphalstraße abbiegen. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen unter anderem am Kopf in eine Klinik gebracht.

Von OZ