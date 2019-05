Warnemünde

Ein 57-jähriger Radfahrer ist an den Folgen eines Sturzes gestorben. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalles. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, dem 10. April, gegen 12.45 Uhr in Rostock Warnemünde. Der 57-Jährige stürzte aus bislang unbekannter Ursache auf dem Radweg in der Parkstraße auf Höhe der dortigen Jugendherberge. Durch den Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen am Kopf, denen er später in einem Krankenhaus erlag.

Bisher kein Zeuge ermittelt

Der konkrete Unfallhergang ist trotz intensiver Ermittlungen noch nicht geklärt. Obwohl die Parkstraße in Warnemünde stark frequentiert wird, konnte bisher kein Zeuge ermittelt werden. Die Polizei bittet um Mithilfe. Gesucht werden jetzt mögliche Unfallzeugen, die sich am 10. April in der Nähe der Unfallstelle aufgehalten haben, den Radfahrer bereits im Umfeld bemerkten oder gar den Sturz beobachtet haben.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstraße 54 unter Tel. 03 81 / 49 16 16 16, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

OZ